Bozcaada ve Gökçeada’ya feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi

Çanakkale’nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri, fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ, Ege Denizi’nin kuzeyinde beklenen olumsuz hava şartları sebebiyle seferlerin karşılıklı olarak yapılamayacağını duyurdu. Açıklamaya göre, Geyikli–Bozcaada ve Kabatepe–Gökçeada hatlarında yarın planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

Öte yandan Çanakkale Valiliği, fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri ile soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi risklere karşı vatandaşları uyardı. Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.