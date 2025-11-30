İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi: Meteoroloji uzmanı açıkladı

Aralık kapıya dayanmışken hâlâ bahardan kalma günler yaşayan İstanbullular, kışın gelişini sabırsızlıkla bekliyor. Yılbaşına bir ay kala beyaz örtü hayali kuran megakent sakinlerinin aklındaki soru ise İstanbul’a kar ne zaman yağacağı.

Kasımın sonuna yaklaşılmasına rağmen Türkiye’nin birçok bölgesinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.

İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan barajlarda doluluk oranının yüzde 20’nin altına gerilemesi, Bursa ve Yalova’yla birlikte megakenti de ciddi kuraklık tehdidiyle karşı karşıya bırakırken, uzmanlar yağmur sularının artık barajları doldurmaya yetmediğine dikkat çekiyor.

Ünlü iklim bilimci unutulmayacak kar yağışının tarihini açıkladı

HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATACAK AÇIKLAMA GELDİ

Kuraklık riskinin giderek derinleştiği bu dönemde tüm gözler barajları rahatlatacak yoğun kar yağışına çevrilmişken, Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen’den aralık ayında İstanbul’a kar bekleyenleri hayal kırıklığına uğratacak bir açıklama geldi.

Yılın ilk aylarında yapılan simülasyonlarda İstanbul ve çevre şehirler için 20 Aralık sonrasında kar ihtimali görünse de, son verilerin ardından beklentiler yönünü ocak ayının ikinci haftasına bırakmış durumda.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI İÇİN TARİH VERİLDİ

Prof. Dr. Şen, bu duruma dikkat çekerek, kar ihtimalinin yılın ilk ayında güçlendiğini söyledi. Şen, ocak ayının ikinci yarısında kutuplardan gelecek soğuk hava dalgasıyla kar ihtimalinin artacağını, buna karşın aralık ayının daha ılıman geçerek kar yağışı beklentisi taşımadığını vurguladı.