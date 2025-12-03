Pedofil Epstein dosyasında yeni perde: Kız çocuklarının kaçırıldığı adadan ürkütücü görüntüler!

ABD’de Demokrat Parti milletvekilleri, çarşamba günü Jeffrey Epstein'ın Karayipler'deki özel adasından bir dizi fotoğraf ve video yayınladı. Bu yayın, hapishanede intihar ettiği iddia edilen çocuk istismarcısının genç kızları kaçırdığı iddia edilen gizli mekanın görüntülerini ortaya çıkardı.

ADA EVİNİN İÇİNDEN GÖRÜNTÜLER

Yayınlanan yeni görüntülerde, Epstein'ın evindeki yatak odaları, ofis veya kütüphaneye benzeyen bir oda dikkat çekiyor. Bir başka karede, duvarda maskelerin asılı olduğu ve bir dişçi koltuğu bulunan bir oda görülüyor. New York Times'ın haberine göre Epstein'ın son kız arkadaşı, onun paravan şirketlerinden biriyle ofis paylaşan bir dişçiydi. Videolar ise mülkün içinde çekilmiş gezinti görüntülerinden oluşuyor.

Kız çocuklarının kaçırıldığı "Pedofil Adası"ndaki evden görüntüler yayımlandı

2020 YILINDA ÇEKİLMİŞLERDİ ŞİMDİ YAYIMLANDI

Söz konusu materyaller, ABD Virgin Adaları'ndaki kolluk kuvvetlerinden geliyor ve Epstein'ın 2019'da hapishanede ölümünden bir yıl sonra, 2020'de çekildiği belirtiliyor.

"PEDOFİL ADASI" OLARAK ANILIYORDU

Epstein'ın ABD Virgin Adaları'nda Little St. James de dahil iki adası bulunuyordu. Bazı yerel sakinler, New York Times'a bu adayı "pedofil adası" olarak adlandırdıklarını ifade etmişti. 2022 yılında, ABD Virgin Adaları başsavcısı, "düzinelerce genç kadın ve çocuğun adada insan ticareti, tecavüz ve esarete maruz kaldığı" iddiasıyla Epstein'ın mirasçılarıyla 100 milyon doları aşan bir tazminat anlaşması sağlamıştı

KONGRE'NİN BASKISININ PARÇASI

Bu yeni görüntüler bilinenin üstüne yeni bir bilgi ortaya koymasa da, Kongre'nin 19 Aralık'taki Adalet Bakanlığı belge yayımlama son tarihi öncesinde Trump yönetimine baskı yapma çabasının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Nitekim çarşamba günü, iki partiden oluşan bir grup Kongre üyesi, ABD başsavcısı Pam Bondi'den konuyla ilgili güncel bilgi vermesini talep etti.

Skandal peşini bırakmıyor! Epstein mağduru dosyalara “düzmece” diyen Trump’ı topa tuttu

"HAYATTA KALANLAR İÇİN ADALET"

Komite üyelerinden biri yaptığı açıklamada, "Bu yeni görüntüler, Jeffrey Epstein ve adasının dünyasına rahatsız edici bir bakış sunuyor. Soruşturmamızın şeffaflığını sağlamak ve Epstein'ın korkunç suçlarının tam resmini ortaya çıkarmak için bu fotoğraf ve videoları yayınlıyoruz. Hayatta kalanlar için adalet sağlanana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Trump direnemedi ve imzaladı: Epstein belgeleri 30 gün içinde yayımlanacak

TRUMP’A ‘TÜM BELGELERİ YAYIMLA’ ÇAĞRISI

Komite Başkanı Garcia, panelin JP Morgan ve Deutsche Bank'tan da kayıtlar aldığını ve bu belgeleri önümüzdeki günlerde yayınlayacaklarını duyurdu. “Başkan Trump’ın bütün belgeleri yayımlamasının zamanı geldi” dedi.