Skandal peşini bırakmıyor! Epstein mağduru dosyalara “düzmece” diyen Trump’ı topa tuttu

Jeffrey Epstein'ın mağdurlarından 39 yaşındaki Danielle Bensky, Başkan Donald Trump'ı kurbanların şeffaflık mücadelesini "aldatmaca" olarak tanımladığı için eleştirdi.

Trump, Epstein dosyalarının yayınlanmasını öngören yasayı imzaladıktan kısa süre sonra kendi sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı açıklamada, Demokratları skandalı kendisine karşı silah olarak kullanmakla suçladı.

‘TRUMP’IN YAPTIĞI SAYGISIZCA’

"O, asıl meseleyi tamamen kaçırıyor" diyen Bensky, "Bugün, bu konuda öncülük eden tüm mağdurların başarılarını kutlamak için bir gün olmalıydı" ifadelerini kullandı. Bensky, Trump'ın "düzmece" kelimesini defalarca kullanmasını "inanılmaz derecede saygısızca" olarak nitelendirdi.

Trump'ın geri adımının ardından Beyaz Saray'dan flaş Epstein belgeleri açıklaması

TRUMP ÇABALARI BALTALIYOR

Bensky, Epstein mağdurlarından oluşan bir grupla birlikte Kongre'de dosyaların yayımlanması için kampanya yürüttüklerini belirtti. "Amerika bizim tarafımızda ve bizi gerçekten dinlediğini hissediyoruz" diyen Bensky, Trump'ın söylemlerinden duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

Trump direnemedi ve imzaladı: Epstein belgeleri 30 gün içinde yayımlanacak

EPSTEIN TARAFINDAN TECAVÜZE UĞRAMIŞTI

2004'te 17 yaşındayken Epstein'ın New York'taki evinde işe alınan Bensky, yaşadığı istismarın hayatının gidişatını tamamen değiştirdiğini söyledi. Şu anda dans öğretmenliği yapan Bensky, "Öğrettiğim genç kızlar ve erkekler bu mücadelemi gerçekten besledi" dedi. Bensky, beyin tümörü olan annesine yardım etmeyi vaat eden Jeffrey Epstein tarafından tecavüze uğramıştı.

MAĞDURLAR ADALET BEKLİYOR

Bensky, Adalet Bakanlığı'nın 30 gün içinde dosyaları yayımlamasını umduğunu ancak "kanıtların kaybolmasından ve önemli kısımların sansürlenmesinden" endişe duyduklarını belirtti. İngiltere’deki ünvanları sökülen eski prens Andrew örneğini veren Bensky, "İnsanların hesap vermelerini istiyoruz" çağrısında bulundu.