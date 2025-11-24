Skandal peşini bırakmıyor! Epstein mağduru dosyalara “düzmece” diyen Trump’ı topa tuttu

Skandal peşini bırakmıyor! Epstein mağduru dosyalara “düzmece” diyen Trump’ı topa tuttu
Yayınlanma:
Çocuk istismarcısı Jeffrey Epstein tarafından mağdur edilen Danielle Bensky, Donald Trump'ı kurbanların şeffaflık mücadelesini "aldatmaca" olarak nitelendirdiği için eleştirdi. Trump, Epstein dosyalarının açıklanmasını öngören yasayı imzaladıktan sonra sosyal medyadan yaptığı açıklamada konuyu siyasileştirmekle suçlanmıştı.

Jeffrey Epstein'ın mağdurlarından 39 yaşındaki Danielle Bensky, Başkan Donald Trump'ı kurbanların şeffaflık mücadelesini "aldatmaca" olarak tanımladığı için eleştirdi.

Trump, Epstein dosyalarının yayınlanmasını öngören yasayı imzaladıktan kısa süre sonra kendi sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı açıklamada, Demokratları skandalı kendisine karşı silah olarak kullanmakla suçladı.

‘TRUMP’IN YAPTIĞI SAYGISIZCA’

"O, asıl meseleyi tamamen kaçırıyor" diyen Bensky, "Bugün, bu konuda öncülük eden tüm mağdurların başarılarını kutlamak için bir gün olmalıydı" ifadelerini kullandı. Bensky, Trump'ın "düzmece" kelimesini defalarca kullanmasını "inanılmaz derecede saygısızca" olarak nitelendirdi.

Trump'ın geri adımının ardından Beyaz Saray'dan flaş Epstein belgeleri açıklamasıTrump'ın geri adımının ardından Beyaz Saray'dan flaş Epstein belgeleri açıklaması

TRUMP ÇABALARI BALTALIYOR

Bensky, Epstein mağdurlarından oluşan bir grupla birlikte Kongre'de dosyaların yayımlanması için kampanya yürüttüklerini belirtti. "Amerika bizim tarafımızda ve bizi gerçekten dinlediğini hissediyoruz" diyen Bensky, Trump'ın söylemlerinden duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

Trump direnemedi ve imzaladı: Epstein belgeleri 30 gün içinde yayımlanacakTrump direnemedi ve imzaladı: Epstein belgeleri 30 gün içinde yayımlanacak

EPSTEIN TARAFINDAN TECAVÜZE UĞRAMIŞTI

2004'te 17 yaşındayken Epstein'ın New York'taki evinde işe alınan Bensky, yaşadığı istismarın hayatının gidişatını tamamen değiştirdiğini söyledi. Şu anda dans öğretmenliği yapan Bensky, "Öğrettiğim genç kızlar ve erkekler bu mücadelemi gerçekten besledi" dedi. Bensky, beyin tümörü olan annesine yardım etmeyi vaat eden Jeffrey Epstein tarafından tecavüze uğramıştı.

MAĞDURLAR ADALET BEKLİYOR

Bensky, Adalet Bakanlığı'nın 30 gün içinde dosyaları yayımlamasını umduğunu ancak "kanıtların kaybolmasından ve önemli kısımların sansürlenmesinden" endişe duyduklarını belirtti. İngiltere’deki ünvanları sökülen eski prens Andrew örneğini veren Bensky, "İnsanların hesap vermelerini istiyoruz" çağrısında bulundu.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Meteoroloji saat saat açıkladı: Önüne katıp uçuracak
Önüne geleni savuracak
Meteoroloji saat saat açıkladı
İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Meteorolojiden hem fırtına hem sıcaklık uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?
Araziden otoyola gücün simgeleri: Türkiye’de en çok satan pikaplar
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
İstanbul'un en pahalı yalısının sahibi bakın nereli çıktı? Satılık ama paha biçilemiyor
İstanbul'un en pahalı yalısının sahibi bakın nereli çıktı? Satılık ama paha biçilemiyor
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Nihat Özdemir'e Barcelona şoku: Kulüp başkanına şikayet ettiler
Dünya
20 gün hapis yatan Sarkozy cezaevi anılarını kitaplaştırdı
20 gün hapis yatan Sarkozy cezaevi anılarını kitaplaştırdı
Kan donduran plan: 'Evsizler ordusuyla' adayı basıp erkekleri öldürecek, kadın ve çocukları esir alacaklardı
Kan donduran plan: 'Evsizler ordusuyla' adayı basıp erkekleri öldürecek, kadın ve çocukları esir alacaklardı
Trump 'iyi şeyler olabilir' dedi Rusya ve Ukrayna'yı işaret etti
Trump 'iyi şeyler olabilir' dedi Rusya ve Ukrayna'yı işaret etti