Trump'ın geri adımının ardından Beyaz Saray'dan flaş Epstein belgeleri açıklaması

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Kongre'nin her iki kanadından da geçen "Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası"nın ardından önemli bir açıklama yaptı. Bakan Bondi, Adalet Bakanlığı olarak kendilerine düşen görevi yerine getireceklerini ve 30 gün içinde tüm Epstein dosyalarını kamuoyuna açıklayacaklarını bildirdi.

YASA TRUMP'TAN ONAY BEKLİYOR

Tasarı, Temsilciler Meclisi ve Senato'dan geçerek imzalanması için Başkan Trump'ın önüne gelmiş durumda. Trump'ın geçen hafta yaptığı açıklamada, dosyaların açıklanması yönünde fikrini değiştirdiğini ifade etmesi dikkat çekmişti.

İş Trump'ın imzasına kaldı! Tarihi Epstein tasarısı ABD Senatosu'ndan da geçti

EPSTEIN OLAYININ ARKA PLANI

Jeffrey Epstein, çocuk istismarı ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanırken, 10 Ağustos 2019'da tutuklu bulunduğu hücrede ölü olarak bulunmuştu. Dava dosyalarında Prens Andrew, Donald Trump, Bill Clinton ve Ehud Barak gibi birçok ünlü ismin yer aldığı öne sürülmüştü.

Epstein ile suçlanan Trump'a bir şok daha: Manevi danışmanı çocuğa tacizden tutuklandı

İNTİHAR ETTİĞİ İDDİASI

FBI ve Adalet Bakanlığı'nın ortak incelemesi, ünlü isimlerden oluşan bir "müşteri listesi"ne dair herhangi bir kanıt bulunamadığını ve Epstein'ın intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı. Ancak gazeteci Tucker Carlson, Epstein'ın İsrail için çalıştığını iddia etmişti.