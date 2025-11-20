Trump'ın geri adımının ardından Beyaz Saray'dan flaş Epstein belgeleri açıklaması

Yayınlanma:
ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Kongre'den geçen yasa uyarınca, Başkan Donald Trump’ın da adının geçtiği, çocuk istismarcısı Jeffrey Epstein'a ilişkin belgelerin 30 gün içinde tamamen kamuoyuna açıklanacağını duyurdu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Kongre'nin her iki kanadından da geçen "Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası"nın ardından önemli bir açıklama yaptı. Bakan Bondi, Adalet Bakanlığı olarak kendilerine düşen görevi yerine getireceklerini ve 30 gün içinde tüm Epstein dosyalarını kamuoyuna açıklayacaklarını bildirdi.

YASA TRUMP'TAN ONAY BEKLİYOR

Tasarı, Temsilciler Meclisi ve Senato'dan geçerek imzalanması için Başkan Trump'ın önüne gelmiş durumda. Trump'ın geçen hafta yaptığı açıklamada, dosyaların açıklanması yönünde fikrini değiştirdiğini ifade etmesi dikkat çekmişti.

EPSTEIN OLAYININ ARKA PLANI

Jeffrey Epstein, çocuk istismarı ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanırken, 10 Ağustos 2019'da tutuklu bulunduğu hücrede ölü olarak bulunmuştu. Dava dosyalarında Prens Andrew, Donald Trump, Bill Clinton ve Ehud Barak gibi birçok ünlü ismin yer aldığı öne sürülmüştü.

İNTİHAR ETTİĞİ İDDİASI

FBI ve Adalet Bakanlığı'nın ortak incelemesi, ünlü isimlerden oluşan bir "müşteri listesi"ne dair herhangi bir kanıt bulunamadığını ve Epstein'ın intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı. Ancak gazeteci Tucker Carlson, Epstein'ın İsrail için çalıştığını iddia etmişti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

