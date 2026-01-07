Venezuela: ABD'nin askeri müdahalesi sonucu en az 24 güvenlik gücü öldü

Venezuela: ABD'nin askeri müdahalesi sonucu en az 24 güvenlik gücü öldü
Yayınlanma:
Güncelleme:
Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab, ABD’nin 3 Ocak’ta düzenlediği askeri müdahalede onlarca yetkili ve sivilin öldürüldüğünü belirterek, ölümlerin “savaş suçu” kapsamında soruşturulacağını açıkladı.

Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab, ABD’nin 3 Ocak’ta gece yarısı düzenlediği askeri müdahaleye ilişkin yaptığı açıklamada, saldırılarda “düzinelerce” yetkili ve sivilin hayatını kaybettiğini söyledi. Saab, savcılık makamının ölümleri savaş suçu kapsamında değerlendirdiğini ve soruşturma başlatılacağını duyurdu.

Saab, saldırıların uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu vurgulayarak, yaşanan can kayıplarının cezasız kalmayacağını ifade etti. Venezuelalı yetkililer de müdahale sırasında en az 24 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

CARACAS’TA PATLAMALAR DUYULMUŞTU

Venezuela’nın başkenti Caracas’ta 3 Ocak’ta yerel saatle 02.00 sıralarında patlama ve uçak sesleri duyulmuş, ülke yönetimi bunun ardından ABD’yi sivil ve askeri tesisleri hedef almakla suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

