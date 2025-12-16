Plaj saldırısında 15 kişi öldürülmüştü: Avustralya polisi çarpıcı IŞİD detayını açıkladı!

Avustralya'nın Sidney kentindeki ünlü Bondi Plajı'nda geçtiğimiz gün meydana gelen, 15 kişinin öldüğü ve onlarcasının hastanede olduğu silahlı saldırıyla ilgili soruşturma derinleşiyor. New South Wales (NSW) polis komiseri Mal Lanyon tarafından yapılan son açıklamada, saldırganların kullandığı araçlarda iki adet IŞİD bayrağı bulunduğu teyit edildi.

IŞİD BAYRAKLARI VE PATLAYICI TESPİTİ

Komiser Lanyon, düzenlediği basın toplantısında, şüphelilerden genç bir erkeğe ait araçta patlayıcı cihazların yanı sıra iki adet ev yapımı IŞİD bayrağı bulunduğunu doğruladı.

Avustralya'yı kana bulayan saldırganı çıplak elle durduran adama dev ödül

ŞÜPHELİLERİN FİLİPİNLER SEYAHATİ ARAŞTIRILIYOR

Lanyon ayrıca, iki şüphelinin geçtiğimiz ay Filipinler'e seyahat ettiğini teyit ettiğini belirterek, "Filipinler'e gitme nedenleri, amaçları ve orada nereye gittikleri şu anda soruşturuluyor" ifadelerini kullandı.

Avustralya'daki katliamı engelleyen bakın kim çıktı? Netanyahu sözlerini düzeltmek zorunda kaldı

ARAŞTIRMA KARMAŞIK VE DEVAM EDİYOR

Soruşturmanın henüz başında olunduğunu vurgulayan Lanyon, "Bu trajedinin nedenini araştırmaya devam ediyoruz. Bu çok karmaşık bir soruşturma ve bunu titizlikle yürütmemiz önemli. Soruşturmacılarımıza bu araştırmayı yapmak için zaman tanınmasının gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.