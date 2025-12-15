Avustralya'yı kana bulayan saldırganı çıplak elle durduran adama dev ödül

Yayınlanma:
Avustralya’nın ünlü plajında düzenlenen Yahudi Hanuka etkinliğine yönelik terör saldırısı , ülke tarihinin en kanlı eylemlerinden biri olarak kayıtlara geçti. En az 15 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda, olayın seyrini değiştiren isim ise Suriyeli bir manav oldu.


İki çocuk babası, 43 yaşındaki Ahmed El Ahmed, silahlı saldırı sırasında saldırganlardan birinin silahını çıplak elle yakalayarak etkisiz hale getirdi. O anlara ait görüntüler sosyal medyada kısa sürede milyonlarca kişiye ulaşırken, Ahmed El Ahmed dünya kamuoyunda 'kahraman' olarak anılmaya başlandı.

Avustralya'da plaja silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı varAvustralya'da plaja silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

BİLL ACKMAN’DAN DESTEK ÇAĞRISI

Saldırının ardından dünyanın en zengin yatırımcıları arasında yer alan Yahudi milyarder Bill Ackman, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir çağrı yaptı. Ackman, Ahmed El Ahmed ve ailesi için doğrulanmış bir bağış kampanyası başlatılması gerektiğini belirtti.

Bu çağrının ardından açılan GoFundMe kampanyasına Ackman’ın bizzat 100 bin dolar bağışladığı öğrenildi. Ackman’ın kişisel servetinin 9.5 milyar doları aştığı biliniyor.

HEDEF 1 MİLYON DOLAR

Ackman’ın öncülük ettiği kampanyaya kısa sürede binlerce kişi destek verdi. Daily Mail’in aktardığına göre, Ahmed El Ahmed için toplanan bağış miktarı 550 bin doları geçti. Kampanyanın bitimine kadar hedeflenen tutarın en az 1 milyon dolar olduğu belirtildi.

HASTANEDE TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Ailesinin verdiği bilgilere göre Ahmed El Ahmed, saldırı sırasında kolundan ve elinden vuruldu. Ameliyat geçiren Ahmed’in hayati tehlikesinin bulunmadığı, ancak tedavisinin hastanede devam ettiği açıklandı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Ahmed El Ahmed’in beyaz tişörtüyle bir aracın arkasında saklandığı, ardından silahlı saldırgana arkadan atlayarak silahı elinden aldığı görülüyor. Ahmed’in, polis tarafından yanlışlıkla hedef alınmamak için silahı bir ağacın yanına bıraktığı anlar da kameralara yansıdı.

RESMEN TERÖR EYLEMİ OLARAK TANIMLANDI

Yetkililer saldırının resmi olarak terör eylemi ilan edildiğini duyurdu. Bu kararın ardından Avustralya istihbarat servisi ASIO ve federal polis, geniş yetkilerle kapsamlı bir soruşturma başlattı.

CAN KAYBI 15’E YÜKSELDİ

Saldırganlardan 24 yaşındaki Naveed Akram olay yerinde yakalanarak ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı. Babasının ise saldırı sırasında hayatını kaybettiği açıklandı. Polis, 13 kişinin olay yerinde, 2 kişinin ise hastanede yaşamını yitirdiğini bildirdi. Hayatını kaybedenlerin yaşlarının 10 ile 87 arasında olduğu belirtildi.

Yetkililer, saldırının yaklaşık 5 dakika sürdüğünü, çok sayıda ağır yaralı bulunduğunu ve en az üç çocuğun halen hastanede tedavi altında olduğunu açıkladı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

