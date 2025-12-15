Avustralya'daki katliamı engelleyen bakın kim çıktı? Netanyahu sözlerini düzeltmek zorunda kaldı

Avustralya’nın New South Wales (NSW) eyaletine bağlı Sydney kentinde yer alan Bondi Plajı’nda düzenlenen silahlı saldırıda 16 kişi hayatını kaybetmiş, aralarında 2 polis ve 1 çocuğun da bulunduğu 40 kişi yaralanmıştı. Saldırıyı gerçekleştirenlerden birinin olay yerinde öldürüldüğü, diğer süphelinin ise gözaltına alındığı ifade edildi.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, saldırının Yahudi kökenli Avustralyalılara yönelik olduğunu belirtmişti.

İLK OLARAK 'YAHUDİ KAHRAMAN' DEDİ!

Yaşanan saldırının ardından İsrail’den art arda açıklamalar gelirken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırı sırasında saldırgana müdahale ederek silahını alan Suriyeli Ahmed el-Ahmed için “Yahudi kahraman” dedi. Netanyahu, saldırıdan birkaç saat sonra yaptığı konuşmada, olay anına ait bir video izlediğini ifade etti ve “Kötülüğü gördük ve Yahudi kahramanlığının zirvesini gördük” sözlerini sarf etti.

Avustralya’daki saldırıda 15 kişi ölmüştü: Şüpheli baba-oğul hakkında yeni detaylar ortaya çıktı

Netanyahu, konuşmasının devamında ise, “Buraya gelirken, bir Yahudi adamın katillerden birine saldırıp silahını elinden aldığı ve kim bilir kaç kişinin hayatını kurtardığını gösteren bir video izledim” ifadelerini kullandı.

MÜSLÜMAN OLDUĞUNU ÖĞRENDİ, SÖZLERİ DEĞİŞTİ!

Netanyahu, saatler sonra İsrail’in güneyindeki Dimona kentinde düzenlenen kabine toplantısında yaptığı konuşmada ise açıklamasını düzelterek “Cesur bir adamın eylemini gördük. Müslüman bir cesur adam olduğu ortaya çıktı. Ona saygı duyuyorum. Bu teröristlerden birinin masum Yahudileri öldürmesini engelledi” sözlerini sarf etti.