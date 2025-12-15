Avustralya’daki saldırıda 15 kişi ölmüştü: Şüpheli baba-oğul hakkında yeni detaylar ortaya çıktı

Saldırganlardan 24 yaşındaki Naveed Akram olay yerinde tutuklandı ve ağır yaralı olarak Sidney'deki bir hastaneye kaldırıldı. Sidney Morning Herald gazetesinin ilk haberine göre 50 yaşındaki babası Sajid Akram, polis tarafından vurularak öldürüldü. Polis, isimleri doğrulamadı.

POLİS VE DİĞER KURUMLAR TARAFINDAN TANINIYORLARDI

İkili, Hanuka'nın ilk gecesini kutlamak için düzenlenen bir toplantı sırasında pazar günü meydana gelen silahlı saldırıda 15 kişiyi öldürmek ve düzinelerce kişiyi yaralamakla suçlanıyor.

Yetkililer pazartesi günü, oğulun polis ve diğer kurumlar tarafından tanındığını, babasının ise kendisine kayıtlı altı silah için ruhsata sahip olduğunu doğruladı. Polis, altı silahın da ele geçirildiğini duyurdu.

'UZUN NAMLULULAR DA DAHİL BİRÇOK SİLAH BULUNDU'

Bu silahların en az üçü, tüfek ve av tüfeği olduğu sanılan uzun namlulu silahlar olarak bildirildi. Bondi'deki silah olay yerinde ele geçirildi, diğer silahlar ise Sidney'in güneybatısındaki Campsie'deki bir evde yapılan polis baskını sırasında bulundu.

'PLANLADIKLARINA DAİR BULGU YOK'

Avustralya polisinden komiser Mal Lanyon, bu kişilerin şehrin batısındaki Bonnyrigg'de başka bir evde yaşadıklarını oranın da bu gece basıldığını söyledi.

Lanyon, “dünkü saldırıya karışan adamlardan herhangi birinin saldırıyı planladığını gösteren hiçbir şeyin olmadığını” söyledi ve babanın on yıldır silah ruhsatına sahip olduğunu belirtti.

SİLAH YASASINDA DEĞİŞİKLİK VAADİ

Olayın gerçekleştiği Yeni Güney Galler eyaletinin Başbakanı Chris Minns, silah yasalarında “neredeyse kesin” değişiklikler olacağını ve polisin, ruhsatlı silahların terör saldırısında nasıl kullanılabileceğine ilişkin sistemlerinde bir başarısızlık olup olmadığını araştırdığını söyledi.

SALDIRGANI SURİYELİ AHMED EL-AHMED ENGELLEMİŞTİ

Avustralya basını, New South Wales (NSW) eyaletine bağlı Sydney kentinde plajda düzenlenen ve 11 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıda, cesurca müdahale ederek şüphelilerden birinin elinden silahını alan kişinin Ahmed el-Ahmed olduğunu duyurdu.

Sydney kentindeki Bondi Plajı'nda düzenlenen silahlı saldırıda, bir kişinin saldırganlardan birini koşarak arkadan yakaladığı ve elindeki av tüfeğini alarak etkisiz hale getirdiği anlar kameralara yansıdı.