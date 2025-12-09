Dünyada ilk: Avustralya 16 yaş altındakilere sosyal medyayı resmen yasakladı

Dünyada ilk: Avustralya 16 yaş altındakilere sosyal medyayı resmen yasakladı
Yayınlanma:
Avustralya'da saatler gece yarısını gösterdikten sonra, 16 yaş altındakilere yönelik sosyal medya kullanımının yasaklanması ülkede resmen yürürlüğe girdi.

Yeni yasa 10 Aralık'ta yürürlüğe giriyor ve bu yasaya uyması gereken platformlar Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, X, YouTube ve yayın platformları Kick ve Twitch.

b-251209108.webp

Ancak YouTube Kids, Google Classroom ve WhatsApp gibi mesajlaşma uygulamaları gibi diğer siteler 16 yaş altındakilerin kullanımına açık olmaya devam edecek.

Sosyal medya şirketlerinin rolü yasağı uygulamak olacak ve çocukların bu sitelere erişimini engellemek için makul adımlar atmayan ve yeni yasayı ihlal edenlere para cezası verilecek.

thumbs-b-c-c8c4e46a3adab9a3afde636e355b2779.jpg

Avustralya hükümeti, etkilenen platformların listesini incelemeye devam edeceğini söyledi.

Avustralya İstatistik Bürosu'na göre, ülkede 16 yaşın altında beş milyon çocuk, 10-15 yaşları arasında ise bir milyon çocuk bulunuyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

