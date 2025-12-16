Trump’tan BBC’ye 5 milyar dolarlık dava: Medya savaşını küresele taşıdı

ABD başkanı, yayıncının bir yıl önce Panorama programında, ayaklanmadan önce 6 Ocak'ta yaptığı konuşmayı “kasıtlı, kötü niyetli ve aldatıcı” bir şekilde kurguladığını iddia etti.

Neredeyse bir saat arayla konuşmasının bazı bölümlerinden alınan düzenleme, Trump'ın kalabalığa “Kongre Binası'na yürüyeceğiz ve ben de sizinle birlikte orada olacağım, savaşacağız. Sonuna kadar savaşacağız” dediğini ima ediyordu.

BBC ÖZÜR DİLEMİŞ ANCAK TAZMİNATI REDDETMİŞTİ

BBC, dava hakkında yorum yapma talebine hemen yanıt vermedi. BBC daha önce düzenlemenin “yanlış bir karar” olduğunu kabul etmiş ve Trump'tan özür dilemişti, ancak davanın yasal dayanağı olmadığını belirterek ABD Başkanı’nın 1 milyar dolarlık tazminat talebini reddetmişti. Bunun ardından Trump, BBC’ye 5 milyar dolar tazminat talebiyle resmen dava açtı.

BBC genel müdürü Tim Davie ve BBC News başkanı Deborah Turness, geçen ay bu olay nedeniyle istifa etmişti.

DAVA ABD’DE AÇILDI BBC İNGİLTERE’DE

Trump'ın davası pazartesi akşamı Florida'nın güney bölgesi ABD bölge mahkemesinde açıldı, ancak Panorama'yı yayınlayan ana yayın platformu BBC iPlayer ve programı yayınlayan ana TV kanalı BBC One ABD'de yayına sahip değil.

‘SEÇİME MÜDAHALE GİRİŞİMİ’

Trump'ın hukuk ekibinin sözcüsü, 2024 başkanlık seçimleri için bir hafta önce yayınlanan konuşmasının düzenlenmesinin, seçime müdahale etmek için “küstahça bir girişim” olduğunu iddia etti.

BBC Trump'tan özür diledi

‘İFTİRADAN SORUMLU TUTUYORUZ’

Trump’ın sözüsü, “BBC, kendi solcu siyasi gündemine hizmet etmek amacıyla, Başkan Trump'ı haberleştirirken izleyicilerini aldatma konusunda uzun bir geçmişe sahiptir” dedi.

“Başkan Trump'ın güçlü davası, BBC'yi, diğer sahte haber yapan ana akım medya kuruluşlarını yaptıkları yanlışlardan sorumlu tuttuğu gibi, iftira ve pervasız seçim müdahalesinden sorumlu tutuyor.”

BBC’NİN ABD YAYINCISI HEDEFTE

Trump'ın davasında, BBC'nin eyalette “önemli ve münferit olmayan ticari faaliyetlerde bulunduğu” için Florida mahkemesinin bu davaya bakma yetkisi olduğu savunuldu. Davada BBC'nin web sitesi ve ABD dahil birçok pazarda faaliyet gösteren yayın platformu BritBox'a işaret edildi.

BBC'de istifa getiren Trump depremi! 'Montaj yaptılar kovuldular' açıklaması

DAVAYI ÖNCEDEN DUYURMUŞTU

Trump, pazartesi günü Oval Ofis'te gazetecilere yaptığı açıklamada davayı şöyle duyurmuştu:

“Kısa bir süre sonra, BBC'yi söylemediğim sözleri bana atfettiği için dava ettiğimi göreceksiniz. Kelimenin tam anlamıyla, ağzıma kelime koydular. Asla söylemediğim şeyleri söylemişim gibi gösterdiler.”

TRUMP BASKINDA SORUMLULUĞU REDDEDİYOR

Trump, Kongre'nin Joe Biden'ın 2020 ABD başkanlık seçimlerinde Trump'a karşı kazandığı zaferi onaylamasını engellemeyi amaçlayan ayaklanmanın sorumluluğunu defalarca reddetti.