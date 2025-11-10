BBC'de istifa getiren Trump depremi! 'Montaj yaptılar kovuldular' açıklaması

İstifa krizini tetikleyen olay, BBC'nin Panorama programında 28 Ekim 2024'te, ABD başkanlık seçimlerinden bir hafta önce yayımlanan "Trump: İkinci bir şans?" başlıklı belgesel oldu. The Telegraph gazetesinin 3 Kasım'da yayımladığı bir habere göre, belgeselde Donald Trump'ın 6 Ocak 2021'de Kongre baskını öncesi yaptığı iki farklı konuşma birleştirilerek tek bir konuşma gibi sunuldu.

Bu kurgu sonucunda, Trump'ın destekçilerine "Kongre'ye yürüyün ve savaşın" mesajı verdiği algısının oluşturulduğu iddia edildi. Ancak, Trump'ın aynı konuşmadaki "barışçıl ve yurtsever bir şekilde sesinizi duyurun" şeklindeki ifadelerinin belgeselden çıkarıldığı ortaya çıktı. Sızdırılan bir iç rapora dayandırılan haber, BBC içinde ciddi bir editoryal ihlal tartışması başlattı.

Trump belgeseli BBC’yi karıştırdı! Peş peşe istifalar

İSTİFALAR VE AÇIKLAMALAR

Artan kamuoyu baskısının ardından BBC Genel Müdürü Tim Davie ve Haber Dairesi Üst Yöneticisi Deborah Turness görevlerinden ayrıldı. Tim Davie, yaptığı açıklamada, "Bazı hatalar yapıldı ve genel müdür olarak tüm sorumluluğu üzerime almak zorundayım" dedi. Deborah Turness ise tartışmaların "BBC'ye zarar veren bir noktaya ulaştığını" ve bu nedenle istifa ettiğini belirtti. BBC Yönetim Kurulu Başkanı Samir Shah, istifaları "BBC için üzücü bir gün" olarak nitelendirdi.

TRUMP VE BEYAZ SARAY'DAN TEPKİLER

ABD Başkanı Donald Trump, konuyla ilgili olarak kendisine ait Truth Social adlı sosyal medya platformu üzerinden bir açıklama yaptı. Trump, "BBC'deki en üst düzey kişiler dahil olmak üzere patron Tim Davie istifa etti/kovuldu çünkü benim çok iyi (mükemmel!) 6 Ocak konuşmamı değiştirirken yakalandılar," ifadelerini kullandı. Trump ayrıca, olayı ortaya çıkaran The Telegraph gazetesine teşekkür etti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı bir paylaşımda, BBC'nin "Trump karşıtı sahte haber yaptığı için battığını" ileri sürdü.