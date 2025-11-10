Trump belgeseli BBC’yi karıştırdı! Peş peşe istifalar

Trump belgeseli BBC’yi karıştırdı! Peş peşe istifalar
Yayınlanma:
BBC Genel Müdürü Tim Davie ve Haber Dairesi Üst Yöneticisi Deborah Turness, Donald Trump belgeselinde yapılan montaj skandalının ardından istifa etti. İstifalar, belgeselde Kongre baskınına ilişkin ifadelerin bağlamından koparıldığının ortaya çıkması üzerine geldi.

İngiliz kamu yayıncısı BBC'nin üst düzey iki yöneticisi, eski ABD Başkanı Donald Trump hakkındaki bir belgeselde yaşanan montaj skandalı nedeniyle görevinden ayrıldı. BBC Genel Müdürü Tim Davie ve Haber Dairesi Üst Yöneticisi Deborah Turness'in istifaları, The Telegraph gazetesinin belgeseldeki manipülasyonu ortaya çıkarmasının ardından geldi.

BBC Gazze belgeseli için özür dilediBBC Gazze belgeseli için özür diledi

DAVIE: "SORUMLULUĞU ÜZERİME ALIYORUM"

20 yıllık BBC kariyerinin ardından istifa ettiğini açıklayan Tim Davie, yaptığı yazılı açıklamada, "Tüm kurumlar gibi BBC de mükemmel değil. Açık, şeffaf ve hesap verebilir olmalıyız" ifadelerini kullandı. Davie, istifasında Trump belgeselindeki montajın ana etken olduğunu belirterek, "Genel olarak BBC iyi bir iş çıkarıyor. Ancak bazı hatalar yapıldı ve genel müdür olarak tüm sorumluluğu üzerime almak zorundayım" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'den sınır dışı edilen BBC muhabiri: Erdoğan'a sadık seçmenleri sırtlarını döndüTürkiye'den sınır dışı edilen BBC muhabiri: Erdoğan'a sadık seçmenleri sırtlarını döndü

BELGESELDE İKİ KONUŞMA BİRLEŞTİRİLMİŞTİ

The Telegraph'ın haberine göre, "Trump: İkinci bir şans?" başlıklı belgeselde, Trump'ın 2021'deki Kongre baskını öncesi yaptığı iki farklı konuşma, tek bir konuşma gibi montajlanmıştı. Bu montaj sonucunda Trump'ın destekçilerine "Kongre'ye yürüyün ve savaşın" dediği algısı oluşturulmuş, konuşmadaki barışçıl ifadeler ise çıkarılmıştı. Olay, BBC Yönetim Kurulu'na sunulan 19 sayfalık bir raporla ortaya çıkmıştı. BBC Yönetim Kurulu Başkanı Samir Shah, istifaları "BBC için üzücü bir gün" olarak nitelendirdi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Yıllık izinlerde 'hafta sonu' yeniden hesaplanacak: Çalışma başladı
Emekli ve asgari ücretlinin nabzı ölçüldü: AKP'ye yakın anket firması bile...
Okullara ara verildi: Herkes oraya akın etti
Okullara ara verildi: Herkes oraya akın etti
8 bin yıllık gizem İzmir'de ortaya çıktı
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Çin yine yaptı yapacağını!
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Hafta sonu hava nasıl olacak? Uzman isimden pastırma sıcakları ve yağış uyarısı
Yüzde 45 zam öncesi son şans! 2025 fiyatından almak isteyenler kapıda kuyruk oldu
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi!
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Dünya
Bratislava'da trenler çarpıştı: Onlarca yaralı
Bratislava'da trenler çarpıştı: Onlarca yaralı
ABD kişi başı 2 bin dolar dağıtacak
ABD kişi başı 2 bin dolar dağıtacak