Trump belgeseli BBC’yi karıştırdı! Peş peşe istifalar

İngiliz kamu yayıncısı BBC'nin üst düzey iki yöneticisi, eski ABD Başkanı Donald Trump hakkındaki bir belgeselde yaşanan montaj skandalı nedeniyle görevinden ayrıldı. BBC Genel Müdürü Tim Davie ve Haber Dairesi Üst Yöneticisi Deborah Turness'in istifaları, The Telegraph gazetesinin belgeseldeki manipülasyonu ortaya çıkarmasının ardından geldi.

DAVIE: "SORUMLULUĞU ÜZERİME ALIYORUM"

20 yıllık BBC kariyerinin ardından istifa ettiğini açıklayan Tim Davie, yaptığı yazılı açıklamada, "Tüm kurumlar gibi BBC de mükemmel değil. Açık, şeffaf ve hesap verebilir olmalıyız" ifadelerini kullandı. Davie, istifasında Trump belgeselindeki montajın ana etken olduğunu belirterek, "Genel olarak BBC iyi bir iş çıkarıyor. Ancak bazı hatalar yapıldı ve genel müdür olarak tüm sorumluluğu üzerime almak zorundayım" değerlendirmesinde bulundu.

BELGESELDE İKİ KONUŞMA BİRLEŞTİRİLMİŞTİ

The Telegraph'ın haberine göre, "Trump: İkinci bir şans?" başlıklı belgeselde, Trump'ın 2021'deki Kongre baskını öncesi yaptığı iki farklı konuşma, tek bir konuşma gibi montajlanmıştı. Bu montaj sonucunda Trump'ın destekçilerine "Kongre'ye yürüyün ve savaşın" dediği algısı oluşturulmuş, konuşmadaki barışçıl ifadeler ise çıkarılmıştı. Olay, BBC Yönetim Kurulu'na sunulan 19 sayfalık bir raporla ortaya çıkmıştı. BBC Yönetim Kurulu Başkanı Samir Shah, istifaları "BBC için üzücü bir gün" olarak nitelendirdi.