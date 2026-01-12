İran protestolara 'ulusal direniş' dedi: 3 günlük yas ilan edildi

İran’da ekonomik kriz ve özgürlükleri için sokaklara dökülen İranlıların günlerdir süren protestoları devam ediyor.

Ülkenin dört bir yanına yayılan protestolarde, güvenlik güçlerinin göstericilere ateş açması sonucu en az 490 sivil hayatını kaybederken, 49 emniyet görevlisinin de çıkan çatışmalarda yaşamını yitirdiği bildirildi.

İran yönetimi, protestoların organizasyonunu engellemek ve polisin ölümcül müdahalelerini dünyaya yayılmasını engellemek amacıyla interneti kısıtlamıştı.

3 GÜNLÜK MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ

Protestolar sürerken İran Bakanlar Kurulu'ndan 3 günlük milli yas kararı geldi.

Bakanlar Kurulu, göstericileri ABD ve İsrail’in güdümünde olduğunu iddia ederken, protestocularda yaşamını yitiren güvenlik güçleri ve hükümet yanlılarını "ulusal direnişte hayatını kaybedenler" olarak andı.

Göstericiler hakkında, "protestolar esnasında IŞİD taktiklerine başvuran şehirli teröristler" ibaresi kullanıldı.

Bu kararın yanı sıra İran vatandaşlarına, bugün yerel saatle 14.00’te yapılması planlanan ulusal direniş yürüyüşüne katılım çağrısında bulunuldu.