BBC Trump'tan özür diledi

İngiliz kamu yayıncısı BBC, eski ABD Başkanı Donald Trump'la ilgili yayınlanan belgeselde yapılan montaj nedeniyle özür dilediğini resmen açıkladı. Kurum, Trump'ın hukuk ekibinin gönderdiği ve 1 milyar dolarlık dava tehdidi içeren mektuba yanıt olarak yaptığı açıklamada, tazminat talebini kabul etmeyeceğini bildirdi.

BBC'DEN YAZILI AÇIKLAMA

BBC Sözcüsü, kurum avukatlarının Trump'ın hukuk ekibine bir yanıt mektubu gönderdiğini doğruladı. Açıklamada, "Trump: İkinci bir şans?" başlıklı belgeselin hiçbir BBC platformunda yeniden yayınlanmayacağı belirtilirken, belgeselin düzenlenme şeklinden dolayı üzüntü duyulduğu ifade edildi. Ancak sözcü, iftira davası için yasal dayanak olduğu görüşüne katılmadıklarını vurguladı.

İKİ KONUŞMA BİRLEŞTİRİLMİŞTİ

Skandal, 28 Ekim 2024'te yayınlanan Panorama belgeselinde Trump'ın 6 Ocak 2021 Kongre baskını öncesi yaptığı iki farklı konuşmanın birleştirilerek tek bir konuşma gibi sunulmasıyla patlak vermişti. Montaj sonucunda Trump'ın destekçilerine "Kongre'ye yürüyün ve savaşın" dediği algısı oluşturulmuş, barışçıl ifadeler ise çıkarılmıştı.

ÜST DÜZEY İSTİFALAR GELMİŞTİ

Olayın 19 sayfalık bir raporla ortaya çıkmasının ardından BBC Genel Müdürü Tim Davie ile Haber Dairesi Üst Yöneticisi Deborah Turness istifa etmişti. İngiltere Başbakanı Keir Starmer da konuya ilişkin, "BBC hesap verilebilirlik konusunda en üst standartları uygulamalı" açıklamasını yapmıştı.