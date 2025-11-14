BBC Trump'tan özür diledi

BBC Trump'tan özür diledi
Yayınlanma:
BBC, Donald Trump'la ilgili belgeselinde konuşmalarını montajladığı için özür dilediğini açıkladı, ancak Trump'ın 1 milyar dolarlık tazminat talebini reddetti. Skandalın ortaya çıkmasının ardından BBC Genel Müdürü ve Haber Dairesi Üst Yöneticisi istifa etmişti.

İngiliz kamu yayıncısı BBC, eski ABD Başkanı Donald Trump'la ilgili yayınlanan belgeselde yapılan montaj nedeniyle özür dilediğini resmen açıkladı. Kurum, Trump'ın hukuk ekibinin gönderdiği ve 1 milyar dolarlık dava tehdidi içeren mektuba yanıt olarak yaptığı açıklamada, tazminat talebini kabul etmeyeceğini bildirdi.

BBC'DEN YAZILI AÇIKLAMA

BBC Sözcüsü, kurum avukatlarının Trump'ın hukuk ekibine bir yanıt mektubu gönderdiğini doğruladı. Açıklamada, "Trump: İkinci bir şans?" başlıklı belgeselin hiçbir BBC platformunda yeniden yayınlanmayacağı belirtilirken, belgeselin düzenlenme şeklinden dolayı üzüntü duyulduğu ifade edildi. Ancak sözcü, iftira davası için yasal dayanak olduğu görüşüne katılmadıklarını vurguladı.

BBC Gazze belgeseli için özür dilediBBC Gazze belgeseli için özür diledi

İKİ KONUŞMA BİRLEŞTİRİLMİŞTİ

Skandal, 28 Ekim 2024'te yayınlanan Panorama belgeselinde Trump'ın 6 Ocak 2021 Kongre baskını öncesi yaptığı iki farklı konuşmanın birleştirilerek tek bir konuşma gibi sunulmasıyla patlak vermişti. Montaj sonucunda Trump'ın destekçilerine "Kongre'ye yürüyün ve savaşın" dediği algısı oluşturulmuş, barışçıl ifadeler ise çıkarılmıştı.

BBC'de istifa getiren Trump depremi! 'Montaj yaptılar kovuldular' açıklamasıBBC'de istifa getiren Trump depremi! 'Montaj yaptılar kovuldular' açıklaması

ÜST DÜZEY İSTİFALAR GELMİŞTİ

Olayın 19 sayfalık bir raporla ortaya çıkmasının ardından BBC Genel Müdürü Tim Davie ile Haber Dairesi Üst Yöneticisi Deborah Turness istifa etmişti. İngiltere Başbakanı Keir Starmer da konuya ilişkin, "BBC hesap verilebilirlik konusunda en üst standartları uygulamalı" açıklamasını yapmıştı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Bu akşam etkili olacak! Bakanlıktan 6 il için sarı kodlu uyarı
Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Meteoroloji haritayı güncelledi! Yoğun kar geliyor: Bugün başlayacak
Atatürk'ün hediyesi bu bayramları kaldırdılar: Tarihe karıştı
Atatürk'ün hediyesi bu bayramları kaldırdılar: Tarihe karıştı
Ahmet Ercan'dan sıkıntılı ilçeler listesi! Buralardan ev almayın, kiraya çıkmayın!
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Son Dakika | Ali Koç ve Akın Gürlek görüştü
Meteoroloji'den 3 il için daha 'kuvvetli yağış' uyarısı: Yağışlı günler geri döndü
Dünya
Rus savaş jeti düştü: 2 pilot hayatını kaybetti
Rus savaş jeti düştü: 2 pilot hayatını kaybetti
Amazon'un sahibi Mars'a roket fırlattı
Amazon'un sahibi Mars'a roket fırlattı