ABD'de polisin vurarak öldürdüğü kadının yeni videosu ortaya çıktı: "Kendini savunmak için ateş etti"

ABD’nin Minnesota eyaleti, Minneapolis şehrinde 37 yaşındaki Renee Nicole Good’un Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ajanı tarafından vurularak öldürülmesinin yankıları tüm dünyada sürüyor.

Olaya ilişkin yeni bir video daha ortaya çıkarken NBC News, çatışma sırasında çekilen videonun ICE ajanına ait olduğunu duyurdu. Video, olay anına dair önceki videolardan farklı bir görüntü verdi.

"KENDİNİ SAVUNMAK İÇİN ATEŞ ETTİ"

Görüntüler, videonun Çarşamba günü Good’a ateş eden ICE ajanı Jonathan Ross tarafından telefonla çekildiği tahmin edilirken videoyu ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, X hesabından paylaştı.

Vance o videoya "Birçoğunuza bu polis memurunun masum bir kadını öldürdüğü söylendi. Gerçek şu ki, hayatı tehlikedeydi ve kendini savunmak için ateş etti” notu düştü.

ABD'DE POLİSİN VURARAK ÖLDÜRDÜĞÜ KADININ YENİ VİDEOSU ÇIKTI

Dünya gündemine oturan olaya ilişkin 47 saniyelik o videoda, Good’un aracının direksiyonunda olduğu ve pencereden “Tamam dostum, sana kızgın değilim (I’m not mad at you)” dediği duyuluyor.

Good’un yanındaki eşi olduğu belirtilen kadın, ajanı cep telefonuyla kaydederken duyulan başka bir ses ise “Arabadan çık” diyor.

Ardından araç geri manevra yapıyor, öne doğru hareket ediyor ve bu sırada birkaç silah sesi duyuluyor. Araç ilerledikten sonra bir çarpma sesi geliyor ve arkadan bir ses, küfür içeren bir ifadeyle Good’un aracına ateş edildiğini söylüyor.