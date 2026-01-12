Ünlü yazar hayatını kaybetti: Kitapları 70 milyondan fazla satmıştı

İsviçreli yazar Erich von Daniken’in ailesi, ünlü yazarın 10 Ocak 2026’da İsviçre’nin Interlaken kentindeki bir hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kitapları 30’dan fazla dile çevrilen ve 70 milyondan fazla satan von Daniken, özellikle popüler kültürde ‘antik uzaylılar’ kavramının yaygınlaşmasında etkili oldu. 90 yaşında hayatını kaybeden Erich von Daniken’in ölüm nedeni ‘yaşlılığa bağlı doğal nedenler’ olarak belirtildi.

HAPİSHANEYE GİRDİ

Von Daniken İsviçre, Davos'taki Otel Rosenhügel'de müdür olarak çalıştığı sıralarda ilk kitabını yazdı. Kitabı yayımlandıktan hemen sonra, içinde dolandırıcılık da bulunan birkaç mali suçtan tutuklandı.

Hapisten çıktığında “Chariots of the Gods” ile büyük bir servet kazanmış, ikinci kitabı “Gods from Outer Space” ise yayımlanmaya hazır duruma gelmişti.

1968'de yayımlanmış “Tanrıların Arabaları” adlı kitabı ise en çok satan kitabı olmuştur. Kitapta Mayalar ve Antik Mısırlılar gibi eski uygarlıkların, dünyaya gelen uzaylı astronotlardan ileri teknoloji bilgisi aldığı ve böylece dev piramitler inşa edebildiği öne sürülüyordu.