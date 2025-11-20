Trump direnemedi ve imzaladı: Epstein belgeleri 30 gün içinde yayımlanacak

ABD Başkanı Donald Trump, pedofil Jeffrey Epstein dosyalarının tamamının yayımlanmasını zorunlu kılan yasa tasarısını onayladığını duyurdu.

Trump, Truth Social platformundan yaptığı açıklamada, "birçok Demokrat'ın Epstein'la bağlantıları ortaya çıkabilir. EPSTEIN DOSYALARININ YAYINLANMASI İÇİN TASARIYI İMZALADIM!" ifadelerini kullandı.

‘TRUMP DÖNEMİNDE SUÇLANDI DEMOKRAT DEĞİL’

Trump paylaşımının tamamında şu ifadelere yer verdi:

"2019 yılında Trump dönemi Adalet Bakanlığı tarafından suçlanan (Demokratlar tarafından değil!) Jeffrey Epstein, ömür boyu Demokrat olan, Demokrat politikacılara binlerce dolar bağışlayan ve Bill Clinton (onun uçağıyla 26 kez seyahat etti), Larry Summers (Harvard dahil birçok kuruldan istifa etti) gibi birçok tanınmış Demokrat figürle derin bağları olan biriydi.

‘TASARIYI İMZALADIM!’

Sleazebag siyasi aktivisti Reid Hoffman, Azınlık Lideri Hakeem Jeffries (Epstein suçlandıktan SONRA Epstein'dan kampanyasına bağış yapmasını isteyen), Demokrat Kongre Üyesi Stacey Plaskett ve daha birçokları. Belki de bu Demokratlar ve Jeffrey Epstein ile olan bağlantıları hakkındaki gerçekler yakında ortaya çıkacaktır, çünkü EPSTEIN DOSYALARININ YAYINLANMASI İÇİN TASARIYI İMZALADIM!"

ABD BAŞKANI’NDAN GERİ ADIM

Trump'ın bu hamlesi, daha önce Epstein dosyalarının açıklanmasına şiddetle karşı çıkmasıyla tam bir tezat oluşturuyor. Başkan daha önce bu konuyu "Radikal Sol Çılgınlar tarafından gerçekleştirilen bir Demokrat Aldatmacası" olarak nitelendirmiş ve dosyaların açıklanacağı seçim vaadine rağmen süreci engellemişti.

Dosyalarda adı geçen Trump'ın bu tutumu kendi tabanı MAGA ve kendi partisi Cumhuriyetçilerde derin bir memnuniyetsizlik oluşturmuştu. ABD Başkanı da bu süreçte geri adım atarak dosyaların açıklanmasına destek vermeye başladı.

Epstein ile suçlanan Trump'a bir şok daha: Manevi danışmanı çocuğa tacizden tutuklandı

30 GÜN İÇİNDE BİRÇOK FARKLI BELGE YAYIMLANACAK

Onaylanan tasarı ile Adalet Bakanlığı'ndan Epstein ile ilgili tüm soruşturma belgelerini, uçuş ve seyahat kayıtlarını, iş ortağı Ghislaine Maxwell'e ilişkin dosyaları, insan ticareti ve finansal ağlarla bağlantılı kuruluşları, dokunulmazlık anlaşmalarını, suçlama kararlarıyla ilgili iç yazışmaları, Epstein'ın tutuklanması ve ölümüyle ilgili belgeleri 30 gün içinde "arama ve indirme formatında" kamuoyuna açıklaması isteniyor.

Trump'ın geri adımının ardından Beyaz Saray'dan flaş Epstein belgeleri açıklaması

MAĞDURLARIN KİMLİKLERİ İÇİN “KORUMA” ÖNLEMLERİ

Yasada, cinsel istismar mağdurlarının kimlik bilgilerinin sansürlenmesi, çocuk istismarı tasvirleri, aktif soruşturma veya kovuşturmaları tehlikeye atacak açıklamalar ve ölüm veya istismara ilişkin görsel tasvirlerin yayınlanmaması gibi kapsamlı koruyucu hükümler de yer alıyor. Adalet Bakanlığı'nın temmuz ayında yayımladığı notta, "Belgelerin çoğu mahkeme kararıyla mühürlenmiştir" açıklaması dikkat çekmişti.

TRUMP’IN KENDİ PARTİSİ BİLE İSYAN ETMİŞTİ

Cumhuriyetçi muhalifler, Trump'ın onayının ardından tasarıyı hızla Temsilciler Meclisi'nden ve ardından Senato'dan geçirdiler. Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'ın tasarıyı aylarca oyalamak için çaba gösterdiği, ancak sonunda sürecin tamamlandığı kaydedildi.