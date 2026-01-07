Malezya Başbakanı Türkiye ile ticaret hedefini açıkladı

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Türkiye ziyareti kapsamında Saray'da düzenlenen ortak basın toplantısında iki ülke arasındaki iş birliği hedeflerini açıkladı.

STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Enver İbrahim, Türkiye ile ilişkilerin önemine dikkat çekerek, "Bu vesileyle bir kez daha iş birliğimizi yüksek düzeyli stratejik iş birliği seviyesine çıkarma düşünceniz için teşekkür etmek istiyorum" ifadesini kullandı.

10 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HEDEFİ

İki ülke arasındaki ticari hedeflere de değinen Enver, "Biz Türk halkının, Türk sanayisinin bilim ve teknoloji konusundaki kapasitesine inanıyoruz. Bu vesileyle ilişkilerimizi, ticareti ve yatırımı genişletmeye ve artırmaya devam edeceğiz. 10 milyar dolar hiçbir zaman çok iddialı bir hedef değil" dedi.

YARI İLETKEN VE YENİ TEKNOLOJİLER

Malezya'nın ekonomik yapısına ilişkin değerlendirmede bulunan Enver İbrahim, "Bizim de biraz daha göreceli olarak küçük ancak çok hızlı bir biçimde büyüyen bir ekonomimiz var. Şu anda yarı iletkenler konusunda çok önemli bir merkez haline geldik. Bu iş birliği son derece anlamlı olacak" şeklinde konuştu.

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA ALANLARINDA İŞ BİRLİĞİ

İki ülke arasında iş birliği mekanizmalarının kurulması hedefini de dillendiren Enver, iki ülke arasında diğer birçok alanın yanı sıra eğitim ve araştırmada da ortaklığın destekleneceğini belirtti.