UCM'den İsrail'e ret: Netanyahu ve Gallant hakkındaki tutuklama kararlı geçerli

UCM'den İsrail'e ret: Netanyahu ve Gallant hakkındaki tutuklama kararlı geçerli
Yayınlanma:
Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Temyiz Dairesi, İsrail'in Gazze'deki eylemlerine yönelik savaş suçları soruşturmasını durdurma talebini reddederek, Başbakan Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki tutuklama emirlerinin geçerli olduğunu teyit etti.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Temyiz Dairesi, İsrail hükümetinin Gazze'deki askeri operasyonlara yönelik yürütülen savaş suçları soruşturmasını durdurma ve yargı yetkisine itiraz etme girişimine son noktayı koydu.

İsrail yönetimi, UCM savcısının Hamas'ın 7 Ekim saldırıları sonrası başlayan savaştaki iddia edilen suçları soruşturmasına izin veren alt mahkeme kararının bozulması için Temyiz Dairesi'ne başvurmuştu. Ancak Temyiz Dairesi, İsrail'in bu talebini yerinde bulmayarak reddetti.

AKP'nin 3 aşamalı programı ortaya çıktı! PKK'lılar bu şekilde topluma kazandırılacakAKP'nin 3 aşamalı programı ortaya çıktı! PKK'lılar bu şekilde topluma kazandırılacak

TUTUKLAMA EMİRLERİ YÜRÜRLÜKTE

Mahkeme kararında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant aleyhinde daha önce çıkarılan tutuklama emirlerinin geçerliliğini koruduğuna vurgu yapıldı. Bu karar, her iki isim hakkında "savaş suçları" ve "insanlığa karşı suçlar" işledikleri iddiasıyla yürütülen Filistin soruşturmasının kesintisiz devam edeceği anlamına geliyor.

İSRAİL YARGI YETKİSİNİ TANIMIYOR

Lahey merkezli mahkemenin yargı yetkisini tanımadığını her fırsatta dile getiren İsrail, Gazze'de savaş suçu işlendiğine dair tüm suçlamaları reddediyor. Ancak UCM'nin bu son hamlesi, Netanyahu ve Gallant'ın mahkemeye taraf olan 120'den fazla ülkeye seyahat etmeleri durumunda tutuklanma riskini uluslararası hukuk nezdinde tescillemiş oldu.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

Altını tsunami gibi vuracak dalgalanmayı gün gün açıkladı: Uzak durun
Meteoroloji 'çok sert geliyor' diyerek uyardı: Tek tek işaretledi
Ali Koç Silivri'de Mert Hakan Yandaş ile görüştü
Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek
Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek
Kadın hakemden Iğdırlı futbolcuya sıradışı hareket
Kadın hakemden Iğdırlı futbolcuya sıradışı hareket
Kiralardaki artış oranı belli oldu
Meterolojiden uyarı geldi! Kar, sağanağa teslim olan İstanbul'un dibine kadar geldi!
Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri: Çok acıklı bir hikaye yazdık, değil mi?
Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Dünya
Plaj saldırısında 15 kişi öldürülmüştü: Avustralya polisi çarpıcı IŞİD detayını açıkladı!
Plaj saldırısında 15 kişi öldürülmüştü: Avustralya polisi çarpıcı IŞİD detayını açıkladı!
Trump’tan BBC’ye 5 milyar dolarlık dava: Medya savaşını küresele taşıdı
Trump’tan BBC’ye 5 milyar dolarlık dava: Medya savaşını küresele taşıdı