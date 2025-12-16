UCM'den İsrail'e ret: Netanyahu ve Gallant hakkındaki tutuklama kararlı geçerli

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Temyiz Dairesi, İsrail hükümetinin Gazze'deki askeri operasyonlara yönelik yürütülen savaş suçları soruşturmasını durdurma ve yargı yetkisine itiraz etme girişimine son noktayı koydu.

İsrail yönetimi, UCM savcısının Hamas'ın 7 Ekim saldırıları sonrası başlayan savaştaki iddia edilen suçları soruşturmasına izin veren alt mahkeme kararının bozulması için Temyiz Dairesi'ne başvurmuştu. Ancak Temyiz Dairesi, İsrail'in bu talebini yerinde bulmayarak reddetti.

AKP'nin 3 aşamalı programı ortaya çıktı! PKK'lılar bu şekilde topluma kazandırılacak

TUTUKLAMA EMİRLERİ YÜRÜRLÜKTE

Mahkeme kararında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant aleyhinde daha önce çıkarılan tutuklama emirlerinin geçerliliğini koruduğuna vurgu yapıldı. Bu karar, her iki isim hakkında "savaş suçları" ve "insanlığa karşı suçlar" işledikleri iddiasıyla yürütülen Filistin soruşturmasının kesintisiz devam edeceği anlamına geliyor.

İSRAİL YARGI YETKİSİNİ TANIMIYOR

Lahey merkezli mahkemenin yargı yetkisini tanımadığını her fırsatta dile getiren İsrail, Gazze'de savaş suçu işlendiğine dair tüm suçlamaları reddediyor. Ancak UCM'nin bu son hamlesi, Netanyahu ve Gallant'ın mahkemeye taraf olan 120'den fazla ülkeye seyahat etmeleri durumunda tutuklanma riskini uluslararası hukuk nezdinde tescillemiş oldu.