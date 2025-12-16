AKP'nin 3 aşamalı programı ortaya çıktı! PKK'lılar bu şekilde topluma kazandırılacak

Süreç kapsamında dinleme fasıllarının da sonuna gelinmesi ile partiler raporlarını komisyona sunmaya devam ediyor. DEM ile MHP'nin raporlarının ardından kısa zaman içinde AKP ile CHP'nin de raporunu sunması bekleniyor.

AKP'nin hazırladığı raporun detayları yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. İktidar medyası Sabah'ta yer alan habere göre AKP 3 aşamalı bir yasal düzenleme süreci öngörüyor. Bu rapor Erdoğan'a sunulup onaylanmasının ardından Meclis Başkanlığı'na sunulacak.

Süreçte PKK'lıların nasıl topluma kazandırılacağı belli oldu! Erdoğan'a rapor verildi

Raporda yer alması beklenen düzenlemeler şu şekilde:

BİRİNCİ AŞAMADA NELER VAR?

Toplumun 'eve dönüş yasası' olarak bildiği 'suça karışmadığı' öne sürülen PKK'lılar ile ilgili 5 yıllık denetimli serbestlik uygulanacak ve bu kişiler salıverilecek. Türkiye sınırlarında olmayan PKK'lılar Türkiye'ye gelebilecek.

Geri dönen PKK'lıların isteyenlerin meslek edindirme kurslarına, isteyenlerin eğitimlerine devam edeceği ifade ediliyor. Güvenlik birimlerinde yurt dışındaki PKK'lılar hakkında detaylı kayıtların da bulunduğu, bunların yüzde 80'inin suça karışılmadığı düşünülüyor.

İKİNCİ AŞAMADA NELER VAR?

'Suça karışan PKK'lılar' ile ilgili düzenleme yapılması için Suriye'deki gelişmelerin dikkate alınacağı öne sürüldü. Bunun için ise, "Örgütün fesih sürecinin tamamlandığı, silahların tamamen teslim edildiğinin" güvenlik ekipleri tarafından tescil edilmesi gerekiyor.

Sonrasında ise ikinci aşama başlayacak. Terör suçu işleyenlerin cezaları ve cezaevinde kalma süreleri normalde TCK ve TMK kapsamında artırılıyor. PKK'nın ortadan kalkması halinde örgüt mensuplarının işledikleri suçlar terör suçu değil, adli suç gibi kabul edilecek ifade edildi.

Bu PKK'lıların cezaları ve infaz süreleri de adli suçlara göre verilecek. Kök suçun dışındaki (adam öldürme, yaralama gibi) örgüt üyeliği, yardım yataklık, propaganda gibi suçlardan ise ceza almayacak. Bu düzenlemeler sonrası infaz süresi dolanlar cezaevinden çıkabilecek.

ÜÇÜNCÜ VE SON AŞAMA

Son aşama ise PKK yöneticileri hakkında olacak. PKK yöneticilerinin başka ülkelere gönderilme konuları üzerinde duruluyor. Ayrıca sürecin kısa vadeli değil uzun soluklu ve aşamalı olması planlanıyor.