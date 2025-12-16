Çocuğunun boğazına bıçak dayayan babaya adli kontrolle tahliye

Burdur'da bulunan Fatma Alpaslan, İzmir'de yaşayan ve boşanma aşamasında olduğu kocası Şiyar Alpaslan'ın kendisini görüntülü arayıp tehdit etmek için çocuğunun boğazına bıçak dayaması üzerine yaptığı şikayet sonucunda koca Alpaslan tutuklanmıştı.

Çocuğunun boğazına bıçak dayamıştı! Flaş gelişme

ÇOCUK KORUMA ALTINA ALINMIŞTI

Babanın yanında bulunan çocukların Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alındığı açıklanmıştı.

Çocuklarının boğazına bıçak dayayan caninin ifadeleri ortaya çıktı. "Zarar vermedim görüntüler eski"

İLK DURUŞMADA TAHLİYE EDİLMİŞ İTİRAZ ÜZERİNE YENİDEN TUTUKLANMIŞTI

Şiyar Alpaslan hakkında çocuğuna yönelik "kasten yaralama" ve "silahla tehdit" suçundan 6,5 yıl, eşine karşı ise "silahla tehdit" suçundan 2 yıla kadar olmak üzere toplam 8,5 yıl hapis cezası istemiyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame İzmir 29. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

İlk duruşmada tahliye edilen sanık, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca tahliye kararına itiraz edilerek yeniden tutuklanmıştı.

BUGÜN EV HAPSİ İLE TAHLİYE EDİLDİ

İzmir 18. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, müşteki F.C. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, tutuklu sanık Şiyar Alpaslan ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesinin ardından gerçekleştirilen ilk duruşmada söz verilen Ş.A, olayların bu aşamaya kadar gelmesinin nedeninin o dönem evli olduğu F.C. olduğunu iddia etti.

F.C'nin, kendisini aldattığını ve telefonunu sürekli kendisinden kaçırdığını ileri süren Ş.A, "Kaçtığı adamla birlikte beni tehdit edip, psikolojik baskı yapıyordu. 'Senden olan çocukları istemiyorum' dedi. Defalarca karakola gittim. Pişmanım, bu olay hep gözümün önüne geliyor. Eşim ve çocuklarıma bakmak için gece gündüz çalıştım. Birlikte olduğu adamla bana fotoğrafını gönderdi. Bir anlık öfkeyle, sinirle ne yaptığımı bilmiyorum, bıçağı kesinlikle boğazına dayamadım." dedi.

Önceki ifadelerindeki çelişkiler de sorulan Ş.A, "Bir anlık öfkeyle kendimi ve çocuklarımı öldürmek istedim." diye konuştu.

Sanığın avukatı ise müvekkilinin, geçen hafta resmi olarak boşandığını belirtti. Söz verilen müşteki F.C, sürekli şiddet gördüğünü belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Ayrılmak istediğimde rıza gösterilmedi. Benim de boğazıma bıçak dayadı, ondan kurtuldum. Çevresine çocukları öldüreceğini söylüyordu. Gizlilik kararı aldırttım ve kendime yeni ev tutmuştum. Daha sonra bankaya gitmiştim, 'acil telefonu aç' diye mesaj attı. Görüntülü aramayı açtığımda telefonu Berat'ın önüne koydu. 'Çocuğun boğazını keseceğim, canlı canlı izle' dedi. Kayıt aldıktan sonra aramayı kapattım, emniyeti arayıp şikayetçi oldum."

Mahkeme heyeti, Ş.A'nın "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.