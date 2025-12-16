Baba asılı halde kızı yatakta ölü bulundu! Yeni detaylar ortaya çıktı

Yayınlanma:
Bursa’da bulunan 3 katlı binada, Kübra Aybey'in (28) giriş katındaki dairede yatağında, babası Nazmi Aybey’in (55) ise çatı katında asılı halde ölü bulundu. Olaya ilişkin soruşturma devam ederken baba ve kızın kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda belli olacak.

Bursa’da, Ovaakça Mahallesi’ne bağlı Yayla Sokak’ta bulunan bir binada, geçtiğimiz gün saat 22.30 sıralarında meydana gelen olayda, 3 katlı binanın giriş katındaki daireye giren yakınları, 28 yaşındaki Kübra Aybey'i yatakta hareketsiz halde, 55 yaşındaki babası Nazmi Aybey'i ise çatı katında asılı halde buldu. Yapılan ihbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde baba ve kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından baba kızın cansız bedenleri, otopsi işlemleri yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

3 KIZ KARDEŞ AŞAĞI KATTA YAŞIYORMUŞ!

3 kız çocuğu babası olan ve oto tamirciliği yapan Nazmi Aybey'in, eşi ve kızlarıyla birlikte 3 katlı binada yaşadığı, ailenin güler yüzlü ve komşularıyla iyi ilişkileri olduğu ifade edilirken kız kardeşlerin her gün anne ve babalarıyla birlikte yemek yiyip, vakit geçirdikten sonra uyumak için giriş katındaki daireye indiklerini belirten mahalleliler, olay akşamı anne ile bir kızının üst katta, ailenin diğer kızlarının dışarıda olduğunu aktardı.

BABA SON ZAMANLARDA DURGUNMUŞ!

Diğer taraftan akrabaları, Nazmi Aybey'in son zamanlarda durgun olduğunu, sormalarına rağmen bir şey söylemediğini ifade ederken yakınları, ailenin en büyük kızı olan ve özel bir şirkette muhasebeci olarak çalışan Kübra Aybey'in ise bilinen herhangi bir sorununun olmadığını ifade etti. Baba ve kızının cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilecek.

Kaynak:DHA

