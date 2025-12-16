Bursa'da baba ve kızı ölü bulundu

Bursa'da baba ve kızı ölü bulundu
Yayınlanma:
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, baba ve kızı evlerinde ölü bulundu. Cenazeler adli tıpa gönderilirken, ölüm nedenleri otopsi sonucu belli olacak.

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Ovaakça Çeşmebaşı Mahallesi'nde trajik bir olay yaşandı. 16. Yayla Sokak'ta bulunan iki katlı bir evde, 55 yaşındaki Nazmi Aybey ile 28 yaşındaki kızı Kübra Aybey'in hareketsiz olduğunu fark eden yakınları durumu acil servise ve polise bildirdi.

BABA VE KIZI ÖLÜ BULUNDU

Olay yerine intikal eden polis ve sağlık ekipleri, eve girdiklerinde Nazmi Aybey'i çatı katında, kızı Kübra Aybey'i ise ikinci kattaki yatağında ölü halde tespit etti.

Hastaneye gitmek için otelden ayrılmıştı: Ormanda ölü bulunduHastaneye gitmek için otelden ayrılmıştı: Ormanda ölü bulundu

CENAZELER ADLİ TIPA GÖNDERİLDİ

Nöbetçi savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından baba ve kızın cenazeleri, ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ABD'li yönetmen ve eşi evlerinde ölü bulundu: İkisi de bıçaklanmış!ABD'li yönetmen ve eşi evlerinde ölü bulundu: İkisi de bıçaklanmış!

ÖLÜM SEBEBİ OTOPSİ İLE AYDINLATILACAK

Baba ve kızın kesin ölüm sebebinin, yapılacak adli otopsi sonucunda netlik kazanacağı bildirildi. Soruşturma kapsamında incelemeler devam ediyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

