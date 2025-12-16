Bursa'da baba ve kızı ölü bulundu

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Ovaakça Çeşmebaşı Mahallesi'nde trajik bir olay yaşandı. 16. Yayla Sokak'ta bulunan iki katlı bir evde, 55 yaşındaki Nazmi Aybey ile 28 yaşındaki kızı Kübra Aybey'in hareketsiz olduğunu fark eden yakınları durumu acil servise ve polise bildirdi.

BABA VE KIZI ÖLÜ BULUNDU

Olay yerine intikal eden polis ve sağlık ekipleri, eve girdiklerinde Nazmi Aybey'i çatı katında, kızı Kübra Aybey'i ise ikinci kattaki yatağında ölü halde tespit etti.

CENAZELER ADLİ TIPA GÖNDERİLDİ

Nöbetçi savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından baba ve kızın cenazeleri, ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ÖLÜM SEBEBİ OTOPSİ İLE AYDINLATILACAK

Baba ve kızın kesin ölüm sebebinin, yapılacak adli otopsi sonucunda netlik kazanacağı bildirildi. Soruşturma kapsamında incelemeler devam ediyor.