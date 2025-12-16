10 Kasım’da Meclis’e neden Atatürk posteri ve Türk bayrağı asılmadı? Yanıtı gedi

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, 10 Kasım’da TBMM’ye Atatürk posteri ve Türk bayrağının asılmadığına işaret ederek TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

10 KASIM’DA MECLİS’E NEDEN ATATÜRK POSTERİ VE TÜRK BAYRAĞI ASILMADI?

Soru önergesinde, 10 Kasım tarihinin, “milletimizin Ata’sına olan sevgi ve minnetini bir kez daha ifade ettiği, devlet kurumlarının da bu ortak duyguyu sembollerle yansıttığı anlamlı bir gün” olduğuna ifade eden Kılıç, “Cumhuriyet’in kalbi olan TBMM’nin bu uygulaması kamuoyunda büyük bir şaşkınlık ve tepkiye neden olmuştur. Bu durum, hem Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine hem de milli birlik duygusuna zarar vermektedir” dedi.

Kılıç, şu sorulara yanıt istedi:

10 Kasım 2025 tarihinde TBMM’ye Atatürk posteri ve Türk bayrağı asılmamasının gerekçesi nedir?

Bu karar kim veya hangi birim tarafından alınmıştır?

Konuyla ilgili TBMM Başkanlığı herhangi bir iç soruşturma veya idari inceleme başlatmış mıdır ?

TBMM BAŞKANLIĞI'NIN YANITI GEDİ

Önergeye, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ yanıt verdi. Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre; yanıtta, TBMM’deki Atatürk’ü Anma Törenleri’nin 17 Mart 2011 tarihli TBMM’de Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Anma Günleri Etkinliklerinde Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge’ye göre gerçekleştirildiği belirtildi.

Bu yönergede, “10 Kasım Atatürk’ün ölüm yıldönümünü anma töreni hariç; ek hizmet binası, Sabit Osman Avcı Eğitim Tesisi, 1. TBMM Binası, TBMM Başkanlık Resmi Konutu, Çankaya-Dikmen kapıları, Milli Egemenlik Parkı, şeref kapısı ön bahçesi ile TBMM Mustafa Necati Kültür Evi bayrak direklerine, Atatürk Anıtı arkası ve karşısına, bayrak ile tanıtıcı bayraklar asılır”, “10 Kasım Atatürk’ün ölüm yıldönümünü anma töreni hariç; şeref kapısının dış cephe sağ ve sol dış yan duvarlarına, 1. ТВММ Binası ön cephesine, ek hizmet binası bulvar cephesine Atatürk posteri asılır” hükümlerinin yer aldığı belirtildi.

Yanıtta, “Bu hükümler doğrultusunda, 10 Kasım ulusal yas günü olduğu için, bu yılki Atatürk’ü anma töreninde geçmiş yıllarda gerçekleştirilen anma törenlerinde de olduğu gibi bayrak ve poster asılmamıştır. TBMM’de gerçekleştirilen uygulamalar, her yıl söz konusu yönerge hükümleri doğrultusunda yürütülmektedir” denildi.