Hekimler sokağa döküldü! "Eziyet yönetmeliği" isyanı

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütleri, aile hekimliği sisteminde yapılan değişiklikleri ve performans dayatmalarını protesto etti. 15 Aralık itibarıyla yürürlüğe giren kesintiler nedeniyle aile hekimlerinin maaşlarında 8 ila 10 bin TL, ebe ve hemşirelerin maaşlarında ise 5 ila 6 bin TL arasında düşüş yaşandı.

"HASTANIN HASTANEYE GİTMESİ HEKİMİN MAAŞINI KESİYOR"

Eylemde öne çıkan en büyük tepki, Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği ve "performans kriteri" adı altındaki 20 maddelik kesinti listesi oldu. Ayşegül Altın'ın aktardığı bilgilere göre, yeni yönetmelik şu tartışmalı uygulamaları içeriyor:

Hastaneye başvuru cezası: Bir hasta yıl içerisinde devlet, şehir ya da üniversite hastanelerine 7 kereden fazla başvurursa, aile hekiminin maaşından kesinti yapılıyor.

İlaç yazma kotası: Mide ilaçları, ağrı kesiciler ve özellikle antibiyotik yazımına kotalar getirildi. Hekimler belirlenen orandan fazla ilaç yazarsa yine maaş kesintisiyle karşılaşıyor.

ASM'ye gelmeyen hasta: Aile hekimliğine hiç uğramayan hastalar nedeniyle de sağlık çalışanlarının gelirlerinde düşüş yaşanıyor.

"BİZLER SAYI DEĞİL İNSANIZ"

Ellerinde "Sayı değil insanız", "Hesap kitap değil hekimlik yapmak istiyoruz" yazılı dövizler taşıyan sağlık çalışanları, sistemin veriye ve performansa kurban edildiğini savundu. Eylemde okunan basın açıklamasında, "Bu tablo yalnızca çalışanları değil, halk sağlığını da doğrudan tehdit etmektedir" denildi.

BAKAN MEMİŞOĞLU'NA ZOR SORU: EN SON NE ZAMAN AİLE HEKİMİNE GİTTİNİZ?

Protesto sırasında Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun istifası istenirken, eylemciler Bakan'a dikkat çeken bir soru yöneltti. Muhabir Ayşegül Altın, meydandaki ortak sesi şu sözlerle aktardı:

"Sağlık çalışanları Bakan Kemal Memişoğlu’na soruyor: Kendisi en son ne zaman bir aile hekimine gitti? Bu sorunun cevabını bekliyorlar."

DEPREM BÖLGESİ VE VERİLMEYEN SÖZLER

Eylemde dile getirilen bir diğer önemli sorun ise fiziki yetersizlikler oldu. Geçtiğimiz yıl Sağlık Bakanlığı’nın bin yeni Aile Sağlığı Merkezi (ASM) açılacağı sözünü verdiğini hatırlatan hekimler, bu sözün tutulmadığını belirtti. Özellikle deprem bölgesinden gelen sağlık çalışanları, bölgede neredeyse hiç yeni ASM açılmadığını ve konteynerlerde zor şartlarda hizmet vermeye çalıştıklarını haykırdı.

Sağlık emekçileri, 'eziyet yönetmeliği' geri çekilene ve tavan ücretler emekliliğe yansıyacak şekilde düzenlenene kadar mücadelelerini sürdüreceklerini vurguladı.