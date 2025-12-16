Ahmet Aras'ın danışmanına sokak ortasında darp!

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın özel danışmanı Levent Arkan, Menteşe’de trafikte yaşanan bir olayın ardından saldırıya uğradı.

Edinilen bilgilere göre Arkan, sabah saatlerinde özel aracıyla İsmet Çatak Caddesi üzerinde Menteşe Devlet Hastanesi istikametine seyir halindeyken, aynı yönde ilerleyen bir motosiklet aniden aracının önüne geçti. Motosikletin devrilmesi sonucu sürücü ve arkasındaki kişi yere düştü.

İKİ KİŞİNİN SALDIRISINA UĞRADI

Çevredeki vatandaşların olay yerine yönelmesi üzerine Levent Arkan da aracından inerek yerde yatan şahısların yanına gitti. Ancak iddiaya göre, kısa süre sonra ayağa kalkan iki kişi Arkan’a saldırdı. Şahısların Arkan’ı yumrukladığı, aldığı darbeler sonucu yere düşen Arkan’ın darbedilmeye devam edildiği belirtildi.

Taşocağı için tozu dumana kattılar! Yasayı hatırlatan Ahmet Aras: Bu vatan hainlerinin ruhsatını iptal edin

CHP'li başkanın ailesinin evine saldırıda tutuklu sayısı 3'e yükseldi

AMELİYATA ALINDI

Olayın ardından saldırganlardan birinin motosiklete binerek, diğerinin ise başka bir araca binerek olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aldığı darbeler sonucu burnu kırılan Arkan, 112 Acil Sağlık ekiplerince Menteşe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Arkan, burada ameliyata alındı.

Polis ekipleri, saldırının planlı olduğu ve kaza süsü verilerek gerçekleştirildiği ihtimali üzerinde dururken, plakasız motosikletle kaçan saldırganların kimliklerinin tespiti ve yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.