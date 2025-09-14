Taşocağı için tozu dumana kattılar! Yasayı hatırlatan Ahmet Aras: Bu vatan hainlerinin ruhsatını iptal edin

Yayınlanma:
Muğla'nın Ula ilçesindeki Gökova mahallesinde faaliyet gösteren taş ocaklarında dinamit patlatılmasına Belediye Başkanı Ahmet Aras, tepki gösterdi. Yasayı hatırlatan Aras, "Lütfen, iptal edin bu vatan hainlerinin taş ocağı ruhsatlarını” dedi.

Muğla'nın Ula ilçesinde bağlı Gökova Mahallesi'nde faaliyet gösteren taş ocaklarında dinamit patlatıldığını görüldü.

Söz konusu yönteme sert tepki gösteren Muğla Belediye Başkanı Ahmet Aras, yasayı hatırlatarak "Bir dünya değeri olan Muğla’mızın doğasını ve insanlarının hayatını 'kanuna rağmen' perişan etmekten utanmayanlara taş ocağı işletmecisi değil, vatan haini denir. Lütfen, iptal edin bu vatan hainlerinin taş ocağı ruhsatlarını" dedi.

AHMET ARAS'TAN SERT TEPKİ

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Araş, Gökova Mahallesi’nde faaliyet gösteren taş ocaklarında gerçekleştirilen dinamit patlatmalarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Gökova'yı kanuna rağmen katledenlerin vatan haini olduğunu söyleyen Aras patlamalar sırasında kalkan tozun zeytin ağaçalarını perişan ettiğini ifade etti.

1939 yılından beri yürürlükte olan Zeytin Kanununun 20'nci maddesi hatırlatan Ahmet Aras şunları söyledi:

  • "1939 yılından beri yürürlükte olan Zeytin Kanunundaki Madde 20 – (Değişik: 28/2/1995-4086/5 md.) ne diyor? Diyor ki; Zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az 3 kilometre mesafede zeytinyağı fabrikası hariç zeytinliklerin vegatatif ve generatif gelişmesine mani olacak kimyevi atık bırakan, toz ve duman çıkaran tesis yapılamaz ve işletilemez.
  • Kanun açık ve net olarak böyle derken ne oluyor? Tonlarca dinamit patlatılarak gerçekleştirilen taş ocağı madenciliğinin oluşturduğu toz bulutları Ula’nın, Akyaka’nın hayatını ve bölgedeki zeytin ağaçlarını perişan ediyor."

"BUNLARA VATAN HAİNİ DENİR"

Yetkililere seslenen CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Bir dünya değeri olan Muğla’mızın doğasını ve insanlarının hayatını 'kanuna rağmen' perişan etmekten utanmayanlara taş ocağı işletmecisi değil, vatan haini denir" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Lütfen, iptal edin bu vatan hainlerinin taş ocağı ruhsatlarını. Bunu sadece Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı olarak değil, doğma büyüme bir Muğlalı olarak, insanlık namına tekrar rica ediyorum.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

