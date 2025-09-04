CHP'li başkanın ailesinin evine saldırıda tutuklu sayısı 3'e yükseldi

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, olayın azmettiricisi O.K. ile bağlantılı olduğu belirlenen E.U., bugün İzmir’de düzenlenen operasyonla yakalandı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirilen E.U., ifade işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesince tutuklandı.

Soruşturma kapsamında daha önce saldırıyı gerçekleştiren Y.D.K. (16) ve M.C.Ç. (15) tutuklanmış, Londra’da olduğu belirlenen O.K. hakkında ise Adalet Bakanlığınca kırmızı bülten çıkarılmıştı.