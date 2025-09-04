CHP'li başkanın ailesinin evine saldırıda tutuklu sayısı 3'e yükseldi

CHP'li başkanın ailesinin evine saldırıda tutuklu sayısı 3'e yükseldi
Yayınlanma:
Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras’ın ailesinin evine yönelik molotofkokteylli saldırı soruşturması kapsamında İzmir'de yakalanan azmettiricinin işbirlikçisi olduğu öğrenilen şüpheli tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 3'e yükseldi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, olayın azmettiricisi O.K. ile bağlantılı olduğu belirlenen E.U., bugün İzmir’de düzenlenen operasyonla yakalandı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirilen E.U., ifade işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesince tutuklandı.

Soruşturma kapsamında daha önce saldırıyı gerçekleştiren Y.D.K. (16) ve M.C.Ç. (15) tutuklanmış, Londra’da olduğu belirlenen O.K. hakkında ise Adalet Bakanlığınca kırmızı bülten çıkarılmıştı.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

