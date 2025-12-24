Turistik Doğu Ekspresi ilk seferini tamamladı

Turistik Doğu Ekspresi ilk seferini tamamladı
Yayınlanma:
2025-2026 sezonunun ilk seferini yapan Turistik Doğu Ekspresi, 32,5 saatlik yolculuğun ardından Kars'a ulaştı. Trene karşılama töreni yapıldı.

Turistik Doğu Ekspresi, yeni sezonun açılış seferini gerçekleştirdi. Tarihi Ankara Garı'ndan yola çıkan tren, yaklaşık 32,5 saat süren yolculuğun sonunda son durağı Kars Tren Garı'na ulaştı.

ÇİÇEKLERLE KARŞILANDILAR

Erzincan ve Erzurum'daki molaların ardından Kars'a varan yolcular, çiçeklerle karşılandı. Yolcular, kendilerini bekleyen Karslı aşıklar ve Kafkas Halk Oyunları ekibinin gösterisini izledi, yöresel ürünleri tattı ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Karşılama, gar önünde meşaleyle yakılan "Kars" yazısıyla son buldu.

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMALAR

Kars Valisi Ziya Polat yaptığı konuşmada, "Gazi ve Serhat Kars'ımız, Ani, Çıldır, Sarıkamış, Şehitler Diyarı, Baltık mimarisiyle ülkemizin en önemli turizm destinasyonlarından biri artık" ifadelerini kullandı. TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdür Yardımcısı Şems Çakıroğlu ise, "2019'dan beri Turistik Doğu seferlerimizle dünyanın çok kıymet verdiği dört rotadan biri olan bu rotayı turizme katkı sağlamak amacıyla işletiyoruz" dedi.

YOLCULAR MEMNUNİYETİNİ DİLE GETİRDİ

İzmir'den gelen yolcu Mehmet Çoban, "Türkiye'yi film şeridinde izler gibi izliyoruz, dört mevsimi görüyoruz" diyerek deneyimini aktardı. Trendeki çocuk yolculardan Beliz Demir ise, "Çok güzel bir yolculuktu, herkese öneriyorum" şeklinde konuştu.

Tur, Kars'ta başlayan konaklamanın ardından belirlenen program dahilinde devam edecek.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

