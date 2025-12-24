Kimlik, ehliyet, pasaport... 2026 değerli kağıt bedelleri belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü, 2026 yılında uygulanacak değerli kağıt bedellerini içeren genel tebliğini Resmî Gazete'de yayımladı. Söz konusu tebliğ, 1 Ocak 2026 itibariyle yürürlüğe girecek.

NOTER İŞLEMLERİNDE YENİ BEDELLER

Tebliğe göre, noter işlemlerinde kullanılan değerli kağıtların yeni satış bedelleri şöyle belirlendi:

Noter kağıdı ve beyanname bedeli: 149 TL

Protesto, vekaletname, resen senet bedeli: 298 TL

PASAPORT VE İKAMET İZNİ ÜCRETLERİ

Pasaport bedeli: 1.351 TL

İkamet izni bedeli: 964 TL

KİMLİK KARTI, SÜRÜCÜ BELGESİ VE ARAÇ TESCİL ÜCRETLERİ

Kimlik kartı ve trafikle ilgili belge ücretlerinde ise şu bedeller geçerli olacak:

Kanuni süre dışında doğum/değişiklik nedeniyle kimlik kartı: 220 TL

Kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartı: 440 TL

Aile cüzdanı bedeli: 1.202 TL

Sürücü belgesi ve çalışma karnesi: 1.690 TL

Motorlu araç tescil belgesi: 1.511 TL

İş makinesi tescil belgesi: 1.251 TL

DİĞER RESMİ BELGE ÜCRETLERİ

Diğer bazı resmi belge ücretleri ise şöyle:

Banka çeki (her bir yaprak): 95 TL

Mavi kart: 220 TL

Yabancı çalışma izni ve muafiyet belgesi: 964 TL