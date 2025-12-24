Kimlik, ehliyet, pasaport... 2026 değerli kağıt bedelleri belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2026 yılında geçerli olacak noter kağıdı, pasaport, kimlik kartı ve sürücü belgesi gibi değerli kağıt bedellerini belirleyen tebliği Resmî Gazete'de yayımladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü, 2026 yılında uygulanacak değerli kağıt bedellerini içeren genel tebliğini Resmî Gazete'de yayımladı. Söz konusu tebliğ, 1 Ocak 2026 itibariyle yürürlüğe girecek.

NOTER İŞLEMLERİNDE YENİ BEDELLER

Tebliğe göre, noter işlemlerinde kullanılan değerli kağıtların yeni satış bedelleri şöyle belirlendi:

Noter kağıdı ve beyanname bedeli: 149 TL

Protesto, vekaletname, resen senet bedeli: 298 TL

PASAPORT VE İKAMET İZNİ ÜCRETLERİ

Pasaport bedeli: 1.351 TL

İkamet izni bedeli: 964 TL

KİMLİK KARTI, SÜRÜCÜ BELGESİ VE ARAÇ TESCİL ÜCRETLERİ

Kimlik kartı ve trafikle ilgili belge ücretlerinde ise şu bedeller geçerli olacak:

Kanuni süre dışında doğum/değişiklik nedeniyle kimlik kartı: 220 TL

Kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartı: 440 TL

Aile cüzdanı bedeli: 1.202 TL

Sürücü belgesi ve çalışma karnesi: 1.690 TL

Motorlu araç tescil belgesi: 1.511 TL

İş makinesi tescil belgesi: 1.251 TL

DİĞER RESMİ BELGE ÜCRETLERİ

Diğer bazı resmi belge ücretleri ise şöyle:

Banka çeki (her bir yaprak): 95 TL

Mavi kart: 220 TL

Yabancı çalışma izni ve muafiyet belgesi: 964 TL

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

