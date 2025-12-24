Kimlik, ehliyet, pasaport... 2026 değerli kağıt bedelleri belli oldu
Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü, 2026 yılında uygulanacak değerli kağıt bedellerini içeren genel tebliğini Resmî Gazete'de yayımladı. Söz konusu tebliğ, 1 Ocak 2026 itibariyle yürürlüğe girecek.
NOTER İŞLEMLERİNDE YENİ BEDELLER
Tebliğe göre, noter işlemlerinde kullanılan değerli kağıtların yeni satış bedelleri şöyle belirlendi:
Noter kağıdı ve beyanname bedeli: 149 TL
Protesto, vekaletname, resen senet bedeli: 298 TL
PASAPORT VE İKAMET İZNİ ÜCRETLERİ
Pasaport bedeli: 1.351 TL
İkamet izni bedeli: 964 TL
KİMLİK KARTI, SÜRÜCÜ BELGESİ VE ARAÇ TESCİL ÜCRETLERİ
Kimlik kartı ve trafikle ilgili belge ücretlerinde ise şu bedeller geçerli olacak:
Kanuni süre dışında doğum/değişiklik nedeniyle kimlik kartı: 220 TL
Kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartı: 440 TL
Aile cüzdanı bedeli: 1.202 TL
Sürücü belgesi ve çalışma karnesi: 1.690 TL
Motorlu araç tescil belgesi: 1.511 TL
İş makinesi tescil belgesi: 1.251 TL
DİĞER RESMİ BELGE ÜCRETLERİ
Diğer bazı resmi belge ücretleri ise şöyle:
Banka çeki (her bir yaprak): 95 TL
Mavi kart: 220 TL
Yabancı çalışma izni ve muafiyet belgesi: 964 TL