8 yaşındaki çocuk menenjitten hayatını kaybetti

Yayınlanma:
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ilkokul öğrencisi Tarık Ediz Özkanlı (8), menenjit şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir ilkokulda eğitim gören 8 yaşındaki Tarık Ediz Özkanlı, geçen pazartesi günü okulda kol ağrısı şikayeti üzerine hastaneye götürüldü. Yapılan ilk değerlendirmelerin ardından menenjit şüphesiyle tedavi altına alındı.

ÇOCUĞUN SAĞLIK DURUMU AĞIRLAŞTI

Durumu kısa sürede ağırlaşan küçük Tarık Ediz, yoğun bakım ünitesine alındı. Hastane yetkilileri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen çocuk kurtarılamadı.

DİĞER ÖĞRENCİLERE BULAŞMA ŞÜPHESİ

Sakarya Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü, hayatını kaybeden öğrenci ile aynı sınıfta bulunan ve aynı servis aracını kullanan diğer öğrenciler için tedbir alındığını bildirdi. Bu öğrencilerin velileriyle iletişime geçilerek, tedbir amaçlı acil serviste muayenelerinin yapılması ve önleyici tedavilerine başlanması sağlandı.

CENAZE TOPRAĞA VERİLDİ

Tarık Ediz Özkanlı, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Akyazı Alaağaç Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

