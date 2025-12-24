AYM’den terör hükümlüleri için avukat hakkı kararı

AYM’den terör hükümlüleri için avukat hakkı kararı
Yayınlanma:
Anayasa Mahkemesi, Tokat Cezaevi'nde PKK'dan hükümlü iki kişinin avukat görüşmelerinin kaydedilmesi ve belgelerine el konulması kararını, özel hayata saygı hakkını ihlal ettiği gerekçesiyle iptal etti ve her bir başvurucuya 30.000 TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

Anayasa Mahkemesi (AYM), Tokat T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda "PKK'ya üyelik ve devletin toprak bütünlüğünü bozmaya teşebbüs" suçlarından hükümlü Önder Al ve Zeki Temel'in avukat görüşmelerine ilişkin tedbir kararlarını iptal eden bir karara imza attı. Mahkeme, uygulamanın Anayasa'nın 20. maddesinde güvence altına alınan özel hayata saygı hakkını ihlal ettiğine hükmetti.

İSTİHBARAT GEREKÇE GÖSTERİLMİŞTİ

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebiyle İnfaz Hakimliği, aralarında başvurucuların da olduğu 36 hükümlü hakkında 12 Nisan 2019'da 3 aylık tedbir kararı almıştı. Kararla, hükümlülerin avukat görüşmelerinin kaydedilmesi, aralarındaki belge ve yazışmalara el konulması ve görüşmelerde bir görevlinin hazır bulunması öngörülmüştü. Savcılık, cezaevindeki PKK'lı hükümlülerin örgütsel eylem planladığına dair istihbaratı gerekçe göstermişti. Bu tedbir kararı, sonraki dönemlerde birçok kez uzatılarak toplamda 17 aydan uzun süre yürürlükte kaldı.

AYM: UZATMALAR SOMUT GEREKÇEYE DAYANMIYOR

Anayasa Mahkemesi, müdahalenin kanuni dayanağı ve kamu düzeni amacı bulunduğunu kabul etmekle birlikte, sürekli uzatılan kısıtlamaların demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun ve ölçülü olmadığını belirledi. Mahkeme, uzatma kararlarında tedbirin neden hala gerekli olduğuna dair yeterli ve somut gerekçe sunulmadığını, değişen koşulların değerlendirilmediğini ve daha hafif tedbir seçeneklerinin düşünülmediğini vurguladı.

AYM 'çakarlı araç' kararını verdi: Resmi Gazete'de yayımlandıAYM 'çakarlı araç' kararını verdi: Resmi Gazete'de yayımlandı

AYM'den Hasan Cemal ve Tuğçe Tatari'nin kitaplarının yasaklanmasına hak ihlali kararı!AYM'den Hasan Cemal ve Tuğçe Tatari'nin kitaplarının yasaklanmasına hak ihlali kararı!

HÜKÜMLÜLERE TAZMİNAT ÖDENECEK

Anayasa Mahkemesi, 17 aydan uzun süre devam eden bu uygulamanın özel hayata saygı hakkını ihlal ettiğine karar verdi. Tedbirlerin başvuru tarihinden sonra kaldırıldığı anlaşıldığı için yeniden yargılama yoluna gidilmedi. Bunun yerine, başvurucular Önder Al ve Zeki Temel'e ayrı ayrı 30.000 TL manevi tazminat ödenmesine hükmedildi.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

Uzmanlar en iyi ikinci el aile otomobilini seçti:
Uzmanlar en iyi ikinci el aile otomobilini seçti:
2026 yılı asgari ücreti açıklandı! İşte yeni asgari ücret sonrası değişen ödeme ve ücretler...
Koç Holding'den dev anlaşma: Rahmi Koç için 400 yıllık satın alım
Koç Holding'den dev anlaşma: Rahmi Koç için 400 yıllık satın alım
Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı
Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı
Son Dakika | 2026 yılı asgari ücreti belli oldu! Açlık sınırının altında kaldı
Türkiye'ye vizeyi kaldırdı
Türkiye'ye vizeyi kaldırdı
SGK uzmanı yüksek emekli promosyonu almanın yollarını açıkladı
SGK uzmanı yüksek emekli promosyonu almanın yollarını açıkladı
Şekeri unutun! Bir sonraki kahvenize zeytinyağı eklemeye hazır mısınız?
Son Dakika | Köprü ve otoyollara yeni yıl zammı duyuruldu
Dünyanın en uzunu: Bu uçuş tam 29 saat sürdü!
Dünyanın en uzunu: Bu uçuş tam 29 saat sürdü!
Türkiye
Esenboğa Havalimanı'nda hava trafiği normale döndü
Esenboğa Havalimanı'nda hava trafiği normale döndü
Manisa’da kan donduran cinayet: 16 yaşındaki çocuk babaannesini bıçakla öldürdü
Manisa’da kan donduran cinayet: 16 yaşındaki çocuk babaannesini bıçakla öldürdü