AYM’den terör hükümlüleri için avukat hakkı kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), Tokat T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda "PKK'ya üyelik ve devletin toprak bütünlüğünü bozmaya teşebbüs" suçlarından hükümlü Önder Al ve Zeki Temel'in avukat görüşmelerine ilişkin tedbir kararlarını iptal eden bir karara imza attı. Mahkeme, uygulamanın Anayasa'nın 20. maddesinde güvence altına alınan özel hayata saygı hakkını ihlal ettiğine hükmetti.

İSTİHBARAT GEREKÇE GÖSTERİLMİŞTİ

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebiyle İnfaz Hakimliği, aralarında başvurucuların da olduğu 36 hükümlü hakkında 12 Nisan 2019'da 3 aylık tedbir kararı almıştı. Kararla, hükümlülerin avukat görüşmelerinin kaydedilmesi, aralarındaki belge ve yazışmalara el konulması ve görüşmelerde bir görevlinin hazır bulunması öngörülmüştü. Savcılık, cezaevindeki PKK'lı hükümlülerin örgütsel eylem planladığına dair istihbaratı gerekçe göstermişti. Bu tedbir kararı, sonraki dönemlerde birçok kez uzatılarak toplamda 17 aydan uzun süre yürürlükte kaldı.

AYM: UZATMALAR SOMUT GEREKÇEYE DAYANMIYOR

Anayasa Mahkemesi, müdahalenin kanuni dayanağı ve kamu düzeni amacı bulunduğunu kabul etmekle birlikte, sürekli uzatılan kısıtlamaların demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun ve ölçülü olmadığını belirledi. Mahkeme, uzatma kararlarında tedbirin neden hala gerekli olduğuna dair yeterli ve somut gerekçe sunulmadığını, değişen koşulların değerlendirilmediğini ve daha hafif tedbir seçeneklerinin düşünülmediğini vurguladı.

HÜKÜMLÜLERE TAZMİNAT ÖDENECEK

Anayasa Mahkemesi, 17 aydan uzun süre devam eden bu uygulamanın özel hayata saygı hakkını ihlal ettiğine karar verdi. Tedbirlerin başvuru tarihinden sonra kaldırıldığı anlaşıldığı için yeniden yargılama yoluna gidilmedi. Bunun yerine, başvurucular Önder Al ve Zeki Temel'e ayrı ayrı 30.000 TL manevi tazminat ödenmesine hükmedildi.