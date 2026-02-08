'Tosuncuk'tan sonra en büyük dolandırıcılık iddiası! Firma sahibi meydan okudu: "Beni tutuklayacak hakim ve savcı yok"

Yalova'da 1 milyar lira dolandırdıkları iddia edilen bir et ve et ürünleri firması hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Avukat, "Türkiye'de Tosuncuk’tan sonra en büyük dolandırıcılıkla karşı karşıyayız" dedi. Dolandırıldığını söyleyen bir tedarikçi firma sahibi, "Adamların bana tek söylediği cümle, 'Beni bu ülkede tutuklayacak hakim ve savcı yok.' Adalet Bakanlığı'ndan yardım bekliyorum" dedi.

Yalova'da 50 işçi ve tedarikçi firma; kendilerini 1 milyar lira dolandırdığını iddia ettikleri et ve et ürünleri firması sahipleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

İddialara göre, Bursa-Yalova kara yolu üzerinde faaliyet gösteren ve et ile et ürünleri hizmeti veren söz konusu firma, 2025 yılının aralık ayında konkordato ilan ederken 50 çalışanın işine son verdi.

yalovada-isciler-ve-tedarikci-firmalar-1156557-343385.jpg

"YAKLAŞIK 1 MİLYAR LİRALIK VURGUN"

Maaş ve tazminatını alamayan işçiler ile firmaya et ve hayvan tedariki gerçekleştiren taşeron firmalar; firma sahipleri Serdar Y., Nurçin Y. ve Serdar A. hakkında suç duyurusunda bulundu.

Mağdur tarafın avukatı İbrahim Halil Açıkgöz, yaklaşık 1 milyar liralık bir vurgun ve çok sayıda mağdur olduğunu ifade etti.

yalovada-isciler-ve-tedarikci-firmalar-1156555-343385.jpg

"TOSUNCUK’TAN SONRA EN BÜYÜK DOLANDIRICILIK OLAYI"

Açıkgöz, “Bugün mağdurlarla beraber Türkiye Cumhuriyeti tarihinin Tosuncuk’tan sonra en büyük dolandırıcılık olayıyla karşı karşıyayız. Yaklaşık 1 milyar liralık bir vurgun söz konusu. Birçok mağdur vardır. Burada olay şu şekilde ilerliyor. Bir yere ortak olduğunu iddia ediyor. 3 milyar liralık et sektöründe dev yatırımlar yaparak sahte haberlerle insanları manipüle ediyorlar" şeklinde konuştu.

yalovada-isciler-ve-tedarikci-firmalar-1156556-343385.jpg

"PİYASADAN MİLYARLARCA LİRALIK MAL TOPLANDI"

Diğer bir mağdur avukatı Yiğit Yavaş ise müvekkilinin zararının 16 milyon lira olduğunu belirterek, şüphelilerin kurdukları paravan düzenek ile insanları zarara uğrattığını söyledi.

2 milyon liralık vurgun yapmışlardı! Dolandırıcılık operasyonunda 3 tutuklu2 milyon liralık vurgun yapmışlardı! Dolandırıcılık operasyonunda 3 tutuklu

Yavaş, "Müvekkilimizin toprağının zararı yaklaşık 16 milyondur. Bu süreçte sadece müvekkilin ve diğer mağdurların iyi niyeti suistimal edilmemiş, aynı zamanda mülkiyet hakkının ve ticari hayatı korumayı amaçlayan konkordato müessesesi de bu suçun kalkanı olarak kullanıldığını düşünmekteyiz. Şüpheliler, 3 milyar TL gibi yatırım vaadiyle, gerçeği yansıtmayan medya haberleriyle piyasaya suni itibar pompalanmış ve sahte güven ortamı oluşturulmuştur. Bu şekilde piyasadan milyonlarca liralık mal toplanmıştır. Şirketin mali durumunu gizlemek ve mal kaçırmak amacıyla konkordato süreci bir dolandırıcılık maskesi olarak kullandığını düşünmekteyiz" ifadeleri kullandı.

yalovada-isciler-ve-tedarikci-firmalar-1156554-343385.jpg

"BENİ TUTUKLAYACAK HAKİM SAVCI YOK"

Tedarikçi firma sahibi Murat Açıkgöz, firma tarafından 135 milyon lira tutarında paravan şirket çekleriyle dolandırıldığını ifade ederek hâlâ tehdit aldığını söyledi.

Açıkgöz, "Adamların bana tek söylediği cümle, 'Beni bu ülkede tutuklayacak hakim ve savcı yok' Adalet Bakanlığı'ndan bu konuda yardım bekliyorum" dedi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

