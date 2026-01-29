2 milyon liralık vurgun yapmışlardı! Dolandırıcılık operasyonunda 3 tutuklu

Kırklareli’nde, kredi kartı aidatlarını ödeme vaadiyle vatandaşların dolandırıldığı ihbarı üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Başlatılan soruşturma kapsamında çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kimliklerini tespit ettikleri dolandırıcılık şüphelilerine yönelik operasyon gerçekleştirdi.

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI!

Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, R.T., F.H.L., A.M.H., B.S., N.S.S., E.B., H.B., H.T.Y., S.V. ve M.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalar sırasında, 11 cep telefonu, 7 sim kart, tablet, flaş bellek ele geçirildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI!

Vatandaşları yaklaşık 2 milyon lira dolandırdığı tespit edilen 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı. 5’i adli kontrol şartıyla olmak üzere 7 kişi ise serbest bırakıldı.





