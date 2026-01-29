2 milyon liralık vurgun yapmışlardı! Dolandırıcılık operasyonunda 3 tutuklu

2 milyon liralık vurgun yapmışlardı! Dolandırıcılık operasyonunda 3 tutuklu
Yayınlanma:
Kırklareli’nde, kredi kartıyla aidatlarını ödeme vaadiyle vatandaşları yaklaşık 2 milyon lira dolandırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 10 kişiden 3’ü tutuklandı.

Kırklareli’nde, kredi kartı aidatlarını ödeme vaadiyle vatandaşların dolandırıldığı ihbarı üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Sanat dünyasında 'sahte' imzalı büyük vurgun! Ünlü Türk ressamların tablolarında dolandırıcılık alarmıSanat dünyasında 'sahte' imzalı büyük vurgun! Ünlü Türk ressamların tablolarında dolandırıcılık alarmı

Başlatılan soruşturma kapsamında çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kimliklerini tespit ettikleri dolandırıcılık şüphelilerine yönelik operasyon gerçekleştirdi.

kirklarelide-dolandiricilik-operasyonu-1140700-338697.jpg

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI!

Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, R.T., F.H.L., A.M.H., B.S., N.S.S., E.B., H.B., H.T.Y., S.V. ve M.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalar sırasında, 11 cep telefonu, 7 sim kart, tablet, flaş bellek ele geçirildi.

kirklarelide-dolandiricilik-operasyonu-1140701-338697.jpg

3 KİŞİ TUTUKLANDI!

Vatandaşları yaklaşık 2 milyon lira dolandırdığı tespit edilen 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı. 5’i adli kontrol şartıyla olmak üzere 7 kişi ise serbest bırakıldı.



Kaynak:DHA

İstanbul için 'kar müjdesi' vermişti: Meteoroloji uzmanından yeni tahmin
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor! 45 yıllık sırrını açıkladı
45 yıllık sırrını açıkladı!
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor
İstanbul'da kar yağışı için tarihi verdi! AKOM '14 derece birden düşecek' diyerek uyardı
İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor
İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor
Hakan Balta ve eşi aidat zammını duyunca taşınma kararı aldı
Hakan Balta ve eşi aidat zammını duyunca taşınma kararı aldı
İstanbul’un en ünlü yalısı icradan satışa çıktı: Altında kayıkhanesi bile var
Altında kayıkhanesi bile var
İstanbul’un en ünlü yalısı icradan satışa çıktı
Paket paket vatandaşa bedava dağıtıldı: Almak için sıraya girdiler
Paket paket vatandaşa bedava dağıtıldı: Almak için sıraya girdiler
Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Yasa değişiyor! MASAK saniyeler içinde banka hesaplarını dondurabilecek
Ünlü ekonomist uyardı:
Yeni düzenlemeyle bankadaki paranız tehlikede
Türkiye
Bodrum-Datça seferlerine fırtına engeli!
Bodrum-Datça seferlerine fırtına engeli!
Silah kaçakçılarına jandarma baskını: 7 kişi yakalandı
Silah kaçakçılarına jandarma baskını: 7 kişi yakalandı