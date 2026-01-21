Sanat dünyasında 'sahte' imzalı büyük vurgun! Ünlü Türk ressamların tablolarında dolandırıcılık alarmı

Sanat piyasasında son dönemde yaşanan hareketlilik, dolandırıcıların iştahını kabarttı. Türk resim sanatının en değerli isimlerine ait olduğu iddia edilen ancak aslında 'sahte' olan tabloların satışı, sanat dünyasında deprem etkisi yarattı. Yapılan incelemeler, bu sahte eserlerin özellikle ABD ve Almanya kaynaklı olduğunu ortaya koydu.

Yıllardır sanat kulislerinde konuşulan Fikret Muallâ başta olmak üzere pek çok ressamın taklit edildiği iddiaları, uzman görüşleriyle doğrulandı. Ülkemizdeki bazı müzelerde yer alan eserlerin dahi orijinalliğinin tartışıldığı bir ortamda, internet üzerinden ve uzman onayı olmadan yapılan satışlar riski katladı.

ABD VE ALMANYA MERKEZLİ SAHTECİLİK AĞI

Konuya ilişkin Türkiye gazetesindenn Murat Öztekin'e çarpıcı açıklamalarda bulunan Eksper ve Restoratör Bayram Karşit, tehlikenin boyutuna dikkat çekti. Karşit, özellikle son yıllarda Almanya ve ABD'deki bazı müzayede evleri aracılığıyla sahte Türk resimlerinin pazarlandığını belirtti. Fransa'nın taşrasından alınan eserlerde de benzer sahteciliklere sık rastlandığını vurgulayan Karşit, "Bence bu ülkeler güvenilir değil" diyerek koleksiyonerleri uyardı.

EN ÇOK HANGİ RESSAMLAR TAKLİT EDİLİYOR?

Peki, dolandırıcıların hedefinde hangi usta isimler var? Bayram Karşit'in aktardığı bilgilere göre, kopyalanması ve taklit edilmesi teknik olarak daha kolay olan modern ve soyut türdeki eserler risk altında. Karşit, şu isimlere dikkat çekti:

Mübin Orhon

Fahrelnissa Zeid

Bu isimlerin eserlerinin sahtelerinin çok sık yapıldığını belirten uzmanlar, piyasa değerinin çok altında satılan resimlerin "sahte" olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu vurguluyor.

UZMANA SORMADAN ALMAYIN

Koleksiyonerlerin Avrupa'daki müzayede kataloglarında "Türk resmi" gördüklerinde heyecanlanarak hata yapabildiklerini belirten Bayram Karşit, "Koleksiyonerler ekspere sormadan güvenip eser alabiliyor. Fakat incelediğimizde sahte olduklarını görebiliyoruz. Kesinlikle bir resim almadan önce ekspere danışmak gerekiyor" uyarısında bulundu.

Tanınmış ve güvenilir müzayede evlerinde satılan, piyasa değerini koruyan eserlerde sahtecilik riskinin daha az olduğu belirtiliyor.

"SAHTE ESERLERİ YABANCILAR DEĞİL ORADAKİ TÜRKLER YAPIYOR"

Sanat Danışmanı Dr. Zafer Özdem ise olayın perde arkasındaki şaşırtıcı gerçeği açıkladı. Batı'dan piyasaya sokulan sahte eserleri yapanların yabancılar olmadığını savunan Özdem, "Aslında yurt dışında yaşayan ve bizdeki piyasayı iyi bilen Türkler bu işi yapıyor" ifadelerini kullandı.

Pandemi sonrasında sanat piyasasına giren insan sayısının artmasıyla resim alımlarının çoğaldığını belirten Özdem, "Yaşayan usta ressamların tabloları sınırlı. Bu durum alıcıyı yurt dışına itiyor. Özellikle ABD'deki bazı müzayede evleri profesyonel çalışmıyor ve sahte eserleri bilmeyen koleksiyonculara satabiliyor" dedi.

ARTIK ÇAĞDAŞ RESSAMLAR HEDEFTE

Dr. Zafer Özdem, dolandırıcıların yöntem değiştirdiğini belirterek yeni tuzağı şöyle anlattı:

"Eskiden imzasız oryantalist bir resim bulup ünlü bir imza atarak satıyorlardı. Artık o moda geçti. Şimdi çağdaş Türk ressamları popüler. Bu yüzden Selim Turan, Zeid, Fikret Muallâ, Mübin Orhon ve Nejad Devrim gibi isimlerin sahteleri yapılıyor."

SAHTE RESİM NASIL ANLAŞILIR?

Sıradan bir sanatseverin veya koleksiyonerin bir tablonun sahte olup olmadığını anlaması neredeyse imkânsız. Bu durum derin bir sanat birikimi ve teknik analiz gerektiriyor.

Eksper Bayram Karşit, sahte eseri ele veren detayları şöyle sıraladı:

Sanat üslubu: Ressamın fırça darbeleri ve tarzı incelenir.

Ressamın fırça darbeleri ve tarzı incelenir. Malzeme analizi: Kullanılan boya, tuval ve çerçevenin dönemiyle uyumlu olup olmadığına bakılır.

Kullanılan boya, tuval ve çerçevenin dönemiyle uyumlu olup olmadığına bakılır. Tarihsel çelişkiler: Bazen eserin yapıldığı iddia edilen tarihten çok sonra üretilmiş bir malzemenin tabloda tespit edilmesi, sahteciliği gözler önüne serer.

DÜNYA PİYASASININ YARISI SAHTE OLABİLİR

Türkiye'de resim sanatı 1800'lerin ikinci yarısında popülerleştiği için sahtecilik Avrupa kadar yaygın olmasa da, dünya genelindeki veriler korkutucu.

Sanat tarihçisi Thomas Hoving, dünya sanat piyasasının yüzde 40'ının sahte eserlerden oluştuğunu iddia ediyor.

Fine Arts Expert Institute (FAEI) uzmanları ise piyasadaki eserlerin yaklaşık yarısının sahte olabileceğini savunuyor.

Uzmanlar, sanat yatırımı yapacak kişilerin mutlaka sertifikalı, güvenilir kaynaklardan ve eksper onayıyla alışveriş yapması gerektiğinin altını çiziyor.