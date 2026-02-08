Erzurum'da zincirleme çarpışma: 9 kişi hastaneye kaldırıldı

Erzurum'da zincirleme çarpışma: 9 kişi hastaneye kaldırıldı
Yayınlanma:
Erzurum’da iki otomobil ile bir kamyonetin karıştığı trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Erzurum’da iki otomobil ile bir kamyonetin karıştığı feci bir kaza meydana geldi. Kazada 4 kişi yaralandı.

erzurumda-2-otomobil-ve-1-kamyonetin-ka-1156697-343459.jpg

KIRMIZI IŞIKTA GEÇEN ARAÇ KAMYONETE ÇAPTI

Kaza, saat 19.30 sıralarında Yakutiye ilçesinde Nurettin Topçu Bilgi Evi Kavşağı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kırmızı ışıkta geçen Ahmet T. yönetimindeki 34 BFR 093 plakalı otomobil, Necip Fazıl Kısakürek Caddesi’nde seyir halinde olan Ahmet O. idaresindeki kamyonete çarptı.

erzurumda-2-otomobil-ve-1-kamyonetin-ka-1156699-343459.jpg

SAVRULAN OTOMOBİL BAŞKA ARACA ÇARPARAK DURABİLDİ

Otomobil, çarpmanın etkisiyle şiddetli şekilde savruldu ve Muhammet U.A.A.'nın kullandığı 06 S 0426 plakalı otomobile çarparak durdu.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan kişiler, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılırken, bir itfaiye personeli ambulans gelene kadar üşüyen kazazede kadına kendi montunu verdi.

erzurumda-2-otomobil-ve-1-kamyonetin-ka-1156700-343459.jpg

9 KİŞİ YARALANDI

3 aracın karıştığı kazada sürücüler Ahmet T. ve Ahmet O. ile araçlarda yolcu olarak bulunan Aysel T., Esma T., Rukiye U. T., İbrahim Halil T., Hatice U., Efehan Ö., Atilla D. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Erzurum'da katliam gibi kaza! 4 kişi olay yerinde hayatını kaybettiErzurum'da katliam gibi kaza! 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

