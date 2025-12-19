AYM'den Hasan Cemal ve Tuğçe Tatari'nin kitaplarının yasaklanmasına hak ihlali kararı!

Gazeteciler Hasan Cemal’in "Delila" ve "Çözüm Sürecinde Kürdistan Günlükleri" adlı eserleri ile Tuğçe Tatari’nin "Anneanne Ben Aslında Diyarbakır’da Değildim" isimli kitabı hakkında verilen yasaklama kararları yüksek yargıya taşınmıştı. Kitapların satışının yasaklanması ve piyasadaki nüshalarının toplatılması üzerine yazarlar, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunmuştu.

PİRHA muhabiri Cihan Berk gözaltına alındı

İFADE VE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ VURGUSU

Halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz'ın aktardığına göre, başvuruları değerlendiren Anayasa Mahkemesi, söz konusu yasaklama kararlarını ifade ve basın özgürlüğü kapsamında inceledi. Mahkeme, kitapların yasaklanmasının hak ihlali olduğuna karar verdi.