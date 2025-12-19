Taksi tartışmasında saç saça baş başa girdiler
İstanbul Esenyurt'ta iki kadın arasında taksi tartışması çıktı. Kadınların saç saça baş başa girdiği anlar kameralara yansıdı.
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde kimliği belirsiz iki kadın arasında tartışma çıktı.
İKİK ADIN SAÇ SAÇA BAŞ BAŞA BİRBİRİNE GİRDİ
Taksi ücretini ödememek için çıktığı öne sürülen tartışmada kadınların saç saça baş başa girdiği görüldü.
SANİYE SANİYE KAMERALARA YANSIDI
Akşam saatlerinde iki kadın arasında Esenyurt'ta çıkan kavga, bir apartmanın dairesinde bulunan vatandaş tarafından cep telefon kamerasıyla kaydedildi.