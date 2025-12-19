Taksi tartışmasında saç saça baş başa girdiler

Taksi tartışmasında saç saça baş başa girdiler
Yayınlanma:
İstanbul Esenyurt'ta iki kadın arasında taksi tartışması çıktı. Kadınların saç saça baş başa girdiği anlar kameralara yansıdı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde kimliği belirsiz iki kadın arasında tartışma çıktı.

İKİK ADIN SAÇ SAÇA BAŞ BAŞA BİRBİRİNE GİRDİ

Taksi ücretini ödememek için çıktığı öne sürülen tartışmada kadınların saç saça baş başa girdiği görüldü.

kavga-frame-at-0m0s.jpg

Sokak ortasında satırlı kavga! Dehşet anları kameradaSokak ortasında satırlı kavga! Dehşet anları kamerada

SANİYE SANİYE KAMERALARA YANSIDI

Akşam saatlerinde iki kadın arasında Esenyurt'ta çıkan kavga, bir apartmanın dairesinde bulunan vatandaş tarafından cep telefon kamerasıyla kaydedildi.

kavga-frame-at-0m17s.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarihi belli oldu
Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarihi belli oldu
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
Lapa lapa kar yağdıracak bulutlar yön değiştirdi: Orhan Şen yıllardır denk gelmeyen ikilinin müjdesini verdi
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Emekliye yeni maaş hesabı: Kaç lira olacağı belli oldu
Türkiye
Kahramanmaraş yine sallandı! Naci Görür'den korkutan açıklama: 6 Şubat depremlerini hatırlattı
Kahramanmaraş yine sallandı! Naci Görür'den korkutan açıklama: 6 Şubat depremlerini hatırlattı
Muğla'da yolcu midibüsü ile minibüs çarpıştı: 13 yaralı
Muğla'da yolcu midibüsü ile minibüs çarpıştı: 13 yaralı