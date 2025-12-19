9 ay sonra bir kez daha Beyazıt'ta toplandılar! Öğrencilerin eylemine polis müdahalesi: 26 gözaltı

Tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının 9'uncu ayında üniversiteli gençler bir kez daha Beyazıt'ta bir araya geldi. Polis ablukası eşliğinde düzenlenen eylemin ardından 26 öğrenci gözaltına alındı.

Öğrenci eylemlerinin sembol yerlerinden olan Beyazıt'ta üniversiteli öğrenciler tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının 9'uncu ayında bir kez daha bir araya geldi.

Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı eylemin ardından 26 öğrenci gözaltına alındı.

ÖĞRENCİLER 9 AY SONRA BİR KEZ DAHA BEYAZIT'TA TOPLANDI

19 Mart'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İBB'ye yönelik başlatılan operasyon kapsamında Ekrem İmamoğlu ile birlikte çok sayıda İBB bürokratı şafak baskınlarıyla gözaltına alınmıştı.

Sabah saatlerinde evinden alınan İmamoğlu'nun gözaltı sürecinde binlerce öğrenci Beyazıt Meydanı'nda bir araya gelmiş ve gözaltılara tepki göstermişti. Polis barikatını aşan öğrenciler Saraçhane'ye yürüyerek günlerce sürecek eylemlerin fitilini ateşlemişti.

Eylemlerin 9'uncu ayında üniversiteli gençler bir kez daha Beyazıt'ta bir araya geldi.

Saat 16.00 sıralarında başlayan eylemler için çevik kuvvet ekipleri de yoğun güvenlik önlemi aldı.

Son Dakika | Üniversiteli gençlere polis müdahalesiSon Dakika | Üniversiteli gençlere polis müdahalesi

ÖNCE ABLUKA SONRA GÖZALTI

İstanbul Üniversitesi Esnaf Yemekhanesi önünden Beyazıt Ana Kapı’ya "Mücadelemiz bitmedi" sloganları eşliğinde yürüyen öğrenciler polis ekiplerince ablukaya alındı.

Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı eylemin sonrasında gazeteci Fatoş Erdoğan'ın belirttiğine göre; 26 öğrenci gözaltına alındı.

3 polis otobüsüne doldurulan öğrenciler emniyete götürülürken, polis ekipleri gazetecileri eylem noktasından çıkardı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

