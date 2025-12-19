Son Dakika | Üniversiteli gençlere polis müdahalesi
Son dakika... Ankara'da gençlik örgütlerinin açıklamasına polis müdahale etti.
Ankara'da gençlik örgütlerinin basın açıklaması yapmasına polis müdahale etti.
Polis ile üniversiteli gençler arasında arbede yaşandı.
ÖĞRENCİLERE POLİS MÜDAHALESİ
Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının 9'uncu ayında Ankara'da gençlik örgütleri bir araya geldi.
Basın açıklaması yapmak isteyen öğrencilere polis müdahale etti.
Yaşanan arbedenin sonrasında üniversiteliler basın açıklaması yaptı.