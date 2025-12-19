Bakırköy'de otomobilinin içinde öldürülmüştü! 9 kişi gözaltına alındı

Bakırköy'de otomobilinin içinde öldürülmüştü! 9 kişi gözaltına alındı
Yayınlanma:
Bakırköy'de Ünsal Bahçeci, aracının içinde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmüştü. Olaya ilişkin yürütülen soruşturmada 9 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde 17 Aralık günü otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden 35 yaşındaki Ünsal Bahçeci'nin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

Saldırıya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda 9 şüpheli gözaltına alındığı bildirildi.

Son dakika! Bakırköy'de otomobile silahlı saldırı: 1 ölüSon dakika! Bakırköy'de otomobile silahlı saldırı: 1 ölü

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Konuya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "17.12.2025 tarihinde sabah saatlerinde, ilimiz Bakırköy İlçesi Yeşilköy Mahallesi Eski Havaalanı Caddesi üzerinde 34 NTZ 242 plakalı araç içerisinde seyir halinde iken meydana gelen ve maktul Ünsal BAHÇECİ'nin öldürülmesi ile ilgili olaya ilişkin olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır.

Yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen toplam 9 şüpheli; İstanbul, Tekirdağ, Sinop ve Bursa illerinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili soruşturma, tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir." denildi.

bakirkoy-insfaz.png

NE OLMUŞTU?

Bakırköy’ün Yeşilköy Mahallesi’nde sabah saatlerinde Eski Havalimanı Caddesi üzerinde devriye atan polis ekipleri, bir otomobilin ön camının kırık olduğunu, aracın çalışır vaziyette ve dörtlülerin de açık olduğunu tespit edilmişti.

Bahçeci ise, araç içerisinde hareketsiz ve baygın halde bulundu. Olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Bahçeci, burada hayatını kaybetmişti.

Sabah'ın haberine göre ise, aracın yakınlarında 3 boş kovan bulunmuştu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarihi belli oldu
Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarihi belli oldu
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
Lapa lapa kar yağdıracak bulutlar yön değiştirdi: Orhan Şen yıllardır denk gelmeyen ikilinin müjdesini verdi
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Emekliye yeni maaş hesabı: Kaç lira olacağı belli oldu
Türkiye
Meral Akşener'den Leyla Zana'ya dayanışma telefonu
Meral Akşener'den Leyla Zana'ya dayanışma telefonu
Güllü'nün ölümünde şoke eden ifadeler! Eski patronu konuştu: 'Başıma bir şey gelirse oğlumdan ya da kızımdan bil' demiş
Güllü'nün ölümünde şoke eden ifadeler! Eski patronu konuştu: 'Başıma bir şey gelirse oğlumdan ya da kızımdan bil' demiş
9 ay sonra bir kez daha Beyazıt'ta toplandılar! Öğrencilerin eylemine polis müdahalesi: 26 gözaltı
9 ay sonra bir kez daha Beyazıt'ta toplandılar! Öğrencilerin eylemine polis müdahalesi: 26 gözaltı