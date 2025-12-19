Bakırköy'de otomobilinin içinde öldürülmüştü! 9 kişi gözaltına alındı

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde 17 Aralık günü otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden 35 yaşındaki Ünsal Bahçeci'nin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

Saldırıya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda 9 şüpheli gözaltına alındığı bildirildi.

Son dakika! Bakırköy'de otomobile silahlı saldırı: 1 ölü

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Konuya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "17.12.2025 tarihinde sabah saatlerinde, ilimiz Bakırköy İlçesi Yeşilköy Mahallesi Eski Havaalanı Caddesi üzerinde 34 NTZ 242 plakalı araç içerisinde seyir halinde iken meydana gelen ve maktul Ünsal BAHÇECİ'nin öldürülmesi ile ilgili olaya ilişkin olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır.

Yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen toplam 9 şüpheli; İstanbul, Tekirdağ, Sinop ve Bursa illerinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili soruşturma, tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir." denildi.

NE OLMUŞTU?

Bakırköy’ün Yeşilköy Mahallesi’nde sabah saatlerinde Eski Havalimanı Caddesi üzerinde devriye atan polis ekipleri, bir otomobilin ön camının kırık olduğunu, aracın çalışır vaziyette ve dörtlülerin de açık olduğunu tespit edilmişti.

Bahçeci ise, araç içerisinde hareketsiz ve baygın halde bulundu. Olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Bahçeci, burada hayatını kaybetmişti.

Sabah'ın haberine göre ise, aracın yakınlarında 3 boş kovan bulunmuştu.