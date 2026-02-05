Buğra Gökce'den köprü ve otobanların satılması hesabı: 3,5 milyar dolar için değer mi?

Buğra Gökce'den köprü ve otobanların satılması hesabı: 3,5 milyar dolar için değer mi?
Yayınlanma:
AKP'nin köprü ve otoyolları özelleştirme planına ilişkin açıklama yapan tutuklu İPA Başkanı Buğra Gökce, planın mali boyutuna ve olası sonuçlarına dikkat çekti. Buradan sağlanacak gelirin 3,5 milyar dolar olduğunu söyleyen Gökce, "Bu satışı yapmaya değer mi?" diye sordu.

AKP'nin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile kamuya ait otoyolların işletme haklarını devretmek için yabancı şirketlere fizibilite çalışması yaptırdığı ortaya çıkmıştı.

Aynı haberin bugün (5 Şubat) Bloomberg’de de yer almasıyla hem tepkiler gelmeye başladı hem de ekonomi ve siyaset kulisleri hareketlendi.

Köprü ve otoyolların satışı için ilk adım atıldı! CHP'li vekil duyurmuştuKöprü ve otoyolların satışı için ilk adım atıldı! CHP'li vekil duyurmuştu

"BU SATIŞI YAPMAYA DEĞER Mİ?"

Uluslararası basının sayfalarında da kendine yer bulan bu haber sonrası, İBB'ye yönelik operasyonların ilkinde 19 Mart'ta gözaltına alındıktan sonra tutuklanan İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Gökce, özelleştirme planının mali boyutuna ve olası sonuçlarına dikkat çekti.

İktidarın açıkladığı Orta Vadeli Program’daki (OVP) özelleştirme hedeflerindeki farka dikkat çeken Gökce, köprü ve otoyol satışı için beklenen geliri hesaplayarak, "Bu satışı yapmaya değer mi?" diye sordu.

Gökce, "Eski OVP'de 2026 yılı özelleştirme hedefi 30 milyar liraydı. Yeni OVP'de 185 milyar lira. Demek ki 2 köprü ve 9 otoyol özelleştirmesi için hedeflenen fiyat yaklaşık 155 milyar lira. 3,5 milyar dolar. 3,5 milyar dolar için bu satışı yapmaya değer mi?" ifadelerini kullandı.

"ÖZELLEŞTİRME SONRASI FAHİŞ ZAMLAR GELECEK"

Yılda 2 köprüden elde edilen net gelirin 112 milyon dolar olduğunu söyleyen Gökce, özelleştirme sonrasında köprü ve otoyol ücretlerine yeni işletmeci tarafından fahiş zam yapılacağını belirterek, 16 milyon İstanbullu başta olmak üzere köprü ve otoyolları kullanan herkesin ulaşım maliyetinin artacağına dikkat çekti.

"HAYAT DAHA PAHALI OLACAK"

Artan bu ulaşım ve nakliye maliyetlerinin dolaylı olarak gıda sektörü başta olmak üzere diğer tüm sektörleri etkileyeceğini söyleyen Gökce, "Hayat daha pahalı olacak" dedi.

Gökce, bu özelleştirme planının karşısında köprü ve otoyol geçişlerini daha uygun fiyatlı hale getirip, iç taşımacılığı rahatlatmanın ve halkın da daha uygun fiyata seyahat etmesini sağlamanın da bir seçenek olduğunu vurguladı.

bugra-gokce.png

Gökce sözlerini, "Güzel ülkemizin altın bileziklerinin satılmasına hiç gerek yok!" diyerek tamamladı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Ünlü milyarder Fenerbahçe'ye savaş açtı: Süper Lig devine başkan olmayı reddetti
Süper Lig devine başkan olmayı reddetti
Ünlü milyarder Fenerbahçe'ye savaş açtı
Çin otomotivinde BYD tahtını kaybetti: Ocak ayı satışlarında yeni bir üretici zirvede!
Ocak ayı satışlarında yeni bir üretici zirvede!
Çin otomotivinde BYD tahtını kaybetti
Diploma iptal kararına referans gösterilen profesör: 35 yıl sonra iptal edilemez
İslam Memiş elindeki tüm altınları satacağı zamanı açıkladı
"Yılın altın vuruşu olacak!"
İslam Memiş elindeki tüm altınları satacağı zamanı açıkladı
Parayı altına yatırıp zengin olmuştu: Yeni metali belli oldu!
Yeni metali belli oldu!
Parayı altına yatırıp zengin olmuştu
Zehra Güneş'ten sürpriz karar: İmzayı attı bile
Zehra Güneş'ten sürpriz karar
Yunan adaları bizden soruldu: Tam rakamı belli oldu
Tam rakamı belli oldu
Yunan adaları bizden soruldu
Kar geliyor! Batı'yı uçuran fırtınanın ardını açıkladı
Ankara barajlarında sevindirici artış!
Ankara barajlarında sevindirici artış!
Avrupa Birliği yeşil pasaporta vize mi getirecek?
Türkiye
Hatay'da kan donduran cinayet! Eski belediye başkanı oğlu tarafından baltayla öldürüldü
Hatay'da kan donduran cinayet! Eski belediye başkanı oğlu tarafından baltayla öldürüldü
Meteoroloji'den kritik uyarı: 23 kent için sarı kodlu alarm!
Meteoroloji'den kritik uyarı: 23 kent için sarı kodlu alarm!