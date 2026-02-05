Buğra Gökce'den köprü ve otobanların satılması hesabı: 3,5 milyar dolar için değer mi?

AKP'nin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile kamuya ait otoyolların işletme haklarını devretmek için yabancı şirketlere fizibilite çalışması yaptırdığı ortaya çıkmıştı.

Aynı haberin bugün (5 Şubat) Bloomberg’de de yer almasıyla hem tepkiler gelmeye başladı hem de ekonomi ve siyaset kulisleri hareketlendi.

Köprü ve otoyolların satışı için ilk adım atıldı! CHP'li vekil duyurmuştu

"BU SATIŞI YAPMAYA DEĞER Mİ?"

Uluslararası basının sayfalarında da kendine yer bulan bu haber sonrası, İBB'ye yönelik operasyonların ilkinde 19 Mart'ta gözaltına alındıktan sonra tutuklanan İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Gökce, özelleştirme planının mali boyutuna ve olası sonuçlarına dikkat çekti.

İktidarın açıkladığı Orta Vadeli Program’daki (OVP) özelleştirme hedeflerindeki farka dikkat çeken Gökce, köprü ve otoyol satışı için beklenen geliri hesaplayarak, "Bu satışı yapmaya değer mi?" diye sordu.

Gökce, "Eski OVP'de 2026 yılı özelleştirme hedefi 30 milyar liraydı. Yeni OVP'de 185 milyar lira. Demek ki 2 köprü ve 9 otoyol özelleştirmesi için hedeflenen fiyat yaklaşık 155 milyar lira. 3,5 milyar dolar. 3,5 milyar dolar için bu satışı yapmaya değer mi?" ifadelerini kullandı.

"ÖZELLEŞTİRME SONRASI FAHİŞ ZAMLAR GELECEK"

Yılda 2 köprüden elde edilen net gelirin 112 milyon dolar olduğunu söyleyen Gökce, özelleştirme sonrasında köprü ve otoyol ücretlerine yeni işletmeci tarafından fahiş zam yapılacağını belirterek, 16 milyon İstanbullu başta olmak üzere köprü ve otoyolları kullanan herkesin ulaşım maliyetinin artacağına dikkat çekti.

"HAYAT DAHA PAHALI OLACAK"

Artan bu ulaşım ve nakliye maliyetlerinin dolaylı olarak gıda sektörü başta olmak üzere diğer tüm sektörleri etkileyeceğini söyleyen Gökce, "Hayat daha pahalı olacak" dedi.

Gökce, bu özelleştirme planının karşısında köprü ve otoyol geçişlerini daha uygun fiyatlı hale getirip, iç taşımacılığı rahatlatmanın ve halkın da daha uygun fiyata seyahat etmesini sağlamanın da bir seçenek olduğunu vurguladı.

Gökce sözlerini, "Güzel ülkemizin altın bileziklerinin satılmasına hiç gerek yok!" diyerek tamamladı.