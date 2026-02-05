Köprü ve otoyolların satışı için ilk adım atıldı! CHP'li vekil duyurmuştu

Halkın vergileriyle maliyeti çoktan ödenmiş olan İstanbul’un iki ana köprüsü özelleştiriliyor.

Bloomberg News’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre AKP iktidarı, dev bir varlık satışı paketi için hazırlıklara başladı:

Finansal danışmanlık için Ernst & Young, teknik fizibilite çalışmaları için Kanada merkezli BTY Group görevlendirildi.

İstanbul’daki 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet (FSM) köprülerinin yanı sıra, Türkiye genelindeki en az 9 ücretli otoyol pakete dahil edildi.

İktidarın, özelleştirmeye ilişkin resmi ihale sürecini yılın ilerleyen dönemlerinde başlatmayı planladığı ifade ediliyor.

YAVUZYILMAZ "İHANET" DEMİŞTİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla bu süreci kamuoyuna duyurmuş ve sert eleştirilerde bulunmuştu. Yavuzyılmaz’ın açıklamalarındaki kritik noktalar şöyleydi:

İstanbul'daki iki köprünün 25 yıllığına özelleştirilmesi kapsamında bir fizibilite çalışması yürütüldüğünü tespit ettiklerini söylemişti.

İki köprünün yıllık toplam net gelirinin yaklaşık 111,9 milyon dolar (3,6 milyar TL) olduğunu rakamlarla ortaya koymuştu.

YÜZDE YÜZ ZAM UYARISI

Devletin işlettiği köprülerdeki 59 TL'lik ücretin, özel sektör işletmesine geçmesiyle %100 zamlanarak 95 TL civarına çıkabileceğini savunmuştu.

"Vatandaşa İhanet": Maliyeti halkın vergileriyle ödenmiş köprülerin özelleştirilmesini "vatandaşa ihanet" olarak nitelendirmiş ve hükümete bu plandan vazgeçme çağrısı yapmıştı.

KÖPRÜLERİN EKONOMİK PORTRESİ

Yavuzyılmaz'ın paylaştığı resmi verilere dayanan tabloya göre, köprülerin 2024 yılındaki kar-zarar durumu şu şekilde gerçekleşmişti:

15 Temmuz Şehitler Köprüsü: 72 milyonun üzerinde araç geçişiyle yıllık net 52,1 milyon dolar gelir sağladı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü: Yaklaşık 88 milyon araç kullanımıyla yıllık net 59,7 milyon dolar kâr elde etti.

İSTANBUL'UN 50 YILLIK GERDANLIĞI

15 Temmuz Şehitler Köprüsü (1973): 23,2 milyon dolara mal oldu. Cumhuriyetin 50. yılında açılan ilk asma köprü.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (1988): Temeli 1985'te atıldı, 3 yılda tamamlandı.