AKP'nin 'halkı soyma' planını açıkladı: CHP'li Yavuzyılmaz'dan özelleştirme tepkisi

CHP’li Yavuzyılmaz, AKP tarafından özelleştirmesi planlanan otoyollara dair tepkisini dile getirdi ve hamleleri eleştirdi. Kuzey Marmara Anadolu Otoyolu üzerinden örnek veren CHP Genel Başkan Yardımcısı bu yolla vatandaşa yapılacağını hesapladığı zamma tepki gösterdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, AKP'nin kamuya ait otoyolları özelleştirme planına ilişkin bir açıklama yaptı. Yavuzyılmaz, özelleştirme kapsamında fizibilite çalışması yapılan güzergahlardan birinin İstanbul-Ankara arasındaki 380 kilometrelik KGM Anadolu Otoyolu olduğunu belirtti.

‘KİLOMETRE BAŞINA 4,21 TL’

Yapılan karşılaştırmaya göre, kamunun işlettiği bu otoyolda geçiş ücreti kilometre başına 0,89 TL iken, aynı güzergahta bulunan ve Yap-İşlet-Devret modeliyle inşa edilen Kuzey Marmara Otoyolu'nda bu ücretin 4,21 TL olduğu ifade edildi. Bu, aradaki farkın dört kata ulaştığını gösteriyor.

YÜZDE 373 ZAM!

Yavuzyılmaz, mevcut durumda 338 TL olan Anadolu Otoyolu geçiş ücretinin, hat özelleştirildiği takdirde kademeli olarak 1.600 TL'ye çıkabileceğini öngördü. Bu artış, yüzde 373'lük bir zamma karşılık geliyor.

CHP'li Yavuzyılmaz, bu durumu "vatandaşı soyma planı" olarak nitelendirdi.

haggvowxcaibgop.jpeg
Deniz Yavuzyılmaz tarafından konuya ilişkin paylaşılan görsel

‘BUNUN ADI VATANDAŞI SOYMA PLANIDIR’

Yavuzyılmaz'ın sosyal medya platformu Twitter (X) üzerinden yaptığı açıklamanın tamamı şöyle:

"AKP’nin özelleştirmek için fizibilite çalışması yaptırdığı kamuya ait otoyollar-1 ⬇️

Adı: KGM Anadolu Otoyolu

Güzergah: İstanbul-Ankara

Uzunluk: 380 km.

Geçiş ücreti: 338 TL

Bu özelleştirme gerçekleşirse, araç geçiş ücretine yapılması beklenen zam oranı %373❗️

Peki nasıl?

2026 yılı itibariyle;

????Karayolları 1.Bölge’deki, İstanbul-Ankara güzergahını kapsayan, kamunun işlettiği, Anadolu Otoyolu’ndaki araç geçiş ücreti:

????Kilometre başına 0,89 TL

????Aynı güzergahta bulunan ve Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan, yandaş şirketlerin işlettiği, Kuzey Marmara Otoyolu’nun araç geçiş ücreti:

????Kilometre başına 4,21 TL

Aradaki fark 4 kat❗️

Sonuç⬇️

KGM Anadolu Otoyolu özelleştirilirse;

Şu anda 338 TL olan araç geçiş ücretinin, kademe kademe 1.600 TL’ye kadar yolu var demek!

Bu da %373’e kadar zam demek!

Bunun adı vatandaşı soyma planıdır!"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

