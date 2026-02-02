AKP'nin 'halkı soyma' planını açıkladı: CHP'li Yavuzyılmaz'dan özelleştirme tepkisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, AKP'nin kamuya ait otoyolları özelleştirme planına ilişkin bir açıklama yaptı. Yavuzyılmaz, özelleştirme kapsamında fizibilite çalışması yapılan güzergahlardan birinin İstanbul-Ankara arasındaki 380 kilometrelik KGM Anadolu Otoyolu olduğunu belirtti.

AKP’nin özelleştirmek için fizibilite çalışması yaptırdığı kamuya ait otoyollar-1 ⬇️



Adı: KGM Anadolu Otoyolu

Güzergah: İstanbul-Ankara

Uzunluk: 380 km.

Geçiş ücreti: 338 TL



Bu özelleştirme gerçekleşirse, araç geçiş ücretine yapılması beklenen zam oranı %373❗️



— Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) February 1, 2026

‘KİLOMETRE BAŞINA 4,21 TL’

Yapılan karşılaştırmaya göre, kamunun işlettiği bu otoyolda geçiş ücreti kilometre başına 0,89 TL iken, aynı güzergahta bulunan ve Yap-İşlet-Devret modeliyle inşa edilen Kuzey Marmara Otoyolu'nda bu ücretin 4,21 TL olduğu ifade edildi. Bu, aradaki farkın dört kata ulaştığını gösteriyor.

YÜZDE 373 ZAM!

Yavuzyılmaz, mevcut durumda 338 TL olan Anadolu Otoyolu geçiş ücretinin, hat özelleştirildiği takdirde kademeli olarak 1.600 TL'ye çıkabileceğini öngördü. Bu artış, yüzde 373'lük bir zamma karşılık geliyor.

CHP'li Yavuzyılmaz, bu durumu "vatandaşı soyma planı" olarak nitelendirdi.

‘BUNUN ADI VATANDAŞI SOYMA PLANIDIR’

Yavuzyılmaz'ın sosyal medya platformu Twitter (X) üzerinden yaptığı açıklamanın tamamı şöyle: