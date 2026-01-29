Satış sırası köprülere mi geldi? CHP'li Yavuzyılmaz AKP'nin yeni özelleştirme planını ifşa etti!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, "AKP'nin yeni özelleştirme planı" diyerek, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün 25 yıllığına özelleştirilmesi için yabancı bir şirkete fizibilite çalışması yaptırıldığını söyledi.

Yavuzyılmaz, özelleştirmeler aracılığıyla sağlanacak rantın yaklaşık 5 milyar 597 milyon dolar olduğunu belirtti.

Yavuzyılmaz'ın açıklamasına göre, AKP’nin fizibilite çalışması yaptırdığı şirket Kuzey Amerika merkezli BTY Construction Cost Consultants Co. oldu.

Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden şu verileri paylaştı:

Nasıl hesapladım?

2024 yılı resmi verilerilerin dolar karşılıklarına göre:

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde;

Gelir: 53 Milyon 927 Bin Dolar

Gider: 1 Milyon 760 Bin Dolar

Yıllık net gelir: 52 Milyon 166 Bin Dolar

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde;

Gelir: 63 Milyon 186 Bin Dolar

Gider: 3 Milyon 412 Bin Dolar

Yıllık net gelir: 59 Milyon 774 Bin Dolar

İki Köprünün yıllık toplam net geliri:

111 Milyon 940 Bin Dolar

25 yıllık özelleştirme sürecinde planlanan net gelir:

2 Milyar 798 Milyon Dolar

Şu anda iki köprüdeki mevcut araç geçişi toplamı yıllık 160 milyon adet olup, bu trafik zaten maksimum trafik yoğunluğudur."