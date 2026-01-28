'Türk Telekom vurgunu' iddiasına 'rutin süreç' cevabı geldi: CHP'li Yavuzyılmaz'dan yanıt gecikmedi!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın "AKP’nin ikinci Türk Telekom vurgunu! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ihbar ediyorum!" açıklamasının yankıları sürüyor.

Yavuzyılmaz, "AKP’li üst düzey bürokratların yönetici olduğu Türk Telekom’da; İş-Kaya ve Akçadağ şirketlerinin elde etmesi tezgahlanan devasa kâr, doğrudan Türk Telekom abonelerinin faturalarına zam olarak yansıtılacak" açıklamasında bulundu.

Yavuzyılmaz'ın 'vurgun' iddiasına Türk Telekom şirketinden bir açıklama geldi. Şirketten yapılan açıklamada, "hizmetlerin özel şirketlere devredileceği" iddiasının gerçeği yansıtmadığı, "ancak bazı operasyonel süreçlerin üçüncü parti iş ortaklarıyla yürütüleceği, bunun da sektörde yaygın bir iş yapış biçimi olduğu" vurgulandı.

DMM'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Cumhurbaşkanlığı'na bağlı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) konu hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan; “Türk Telekom’un hizmetlerinin özel şirketlere devredileceği ve bu durumun kamu zararına yol açacağı” yönündeki iddialar dezenformasyon içermektedir. Türk Telekom’da söz konusu olan uygulama, sektörde yaygın şekilde kullanılan ve herhangi bir hizmet devri anlamına gelmeyen rutin operasyonel süreçlerdir. Bu iş modelinde iddiaya konu bir kamu zararı olmadığı gibi abonelere yüzde 100 zam yapılacağı yönündeki söylemler de asılsızdır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik spekülatif iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur" denildi.

"10 BİN TEKNİKERİNE KAPIYI GÖSTERMEK NASIL BİR RUTİN?"

DMM'nin açıklaması sonrası Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya platformu X hesabından yeni bir paylaşım yaptı. "Dezenformasyonla Mücadele Merkezi halk düşmanlığı yapmaya devam ediyor!" diyen Yavuzyılmaz'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı.