'Türk Telekom vurgunu' iddiasına 'rutin süreç' cevabı geldi: CHP'li Yavuzyılmaz'dan yanıt gecikmedi!
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın "AKP’nin ikinci Türk Telekom vurgunu! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ihbar ediyorum!" açıklamasının yankıları sürüyor.
Yavuzyılmaz, "AKP’li üst düzey bürokratların yönetici olduğu Türk Telekom’da; İş-Kaya ve Akçadağ şirketlerinin elde etmesi tezgahlanan devasa kâr, doğrudan Türk Telekom abonelerinin faturalarına zam olarak yansıtılacak" açıklamasında bulundu.
Yavuzyılmaz'ın 'vurgun' iddiasına Türk Telekom şirketinden bir açıklama geldi. Şirketten yapılan açıklamada, "hizmetlerin özel şirketlere devredileceği" iddiasının gerçeği yansıtmadığı, "ancak bazı operasyonel süreçlerin üçüncü parti iş ortaklarıyla yürütüleceği, bunun da sektörde yaygın bir iş yapış biçimi olduğu" vurgulandı.
DMM'DEN AÇIKLAMA GELDİ
Cumhurbaşkanlığı'na bağlı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) konu hakkında yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan; “Türk Telekom’un hizmetlerinin özel şirketlere devredileceği ve bu durumun kamu zararına yol açacağı” yönündeki iddialar dezenformasyon içermektedir. Türk Telekom’da söz konusu olan uygulama, sektörde yaygın şekilde kullanılan ve herhangi bir hizmet devri anlamına gelmeyen rutin operasyonel süreçlerdir. Bu iş modelinde iddiaya konu bir kamu zararı olmadığı gibi abonelere yüzde 100 zam yapılacağı yönündeki söylemler de asılsızdır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik spekülatif iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur" denildi.
"10 BİN TEKNİKERİNE KAPIYI GÖSTERMEK NASIL BİR RUTİN?"
DMM'nin açıklaması sonrası Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya platformu X hesabından yeni bir paylaşım yaptı. "Dezenformasyonla Mücadele Merkezi halk düşmanlığı yapmaya devam ediyor!" diyen Yavuzyılmaz'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı.
"DMM, Türk Telekom’un asli işi olan abone hizmetleri işlerinin iki yandaş şirkete devredilmek istenmesiyle ilgili yaptığı açıklamada;
Bu uygulama, ‘rutin operasyonel süreçtir’ diyor.
Bu nasıl bir ‘rutin operasyonel süreçtir ki’;
Türk Telekom’un bu asli işlerini yapan kendi bünyesindeki 10 bin teknikere işten ayrılmaları için yazı gönderiliyor?
10 bin teknikerine kapıyı göstermek, nasıl bir rutin operasyonel süreç oluyor?
Bu teknikerlerin yaptığı işleri artık yandaş şirketlere yaptıracak olmak demek, hizmet devri olmuyor da ne oluyor?
Türk Telekom’a maliyeti abone başına 75 TL olan hizmetlerin, bu yandaş şirketlere abone başına 160 TL’ye yaptırılmak istenmesiyle oluşacak yıllık 6 milyar 426 Milyon TL‘lik zarar, kamu zararı değil de nedir?
İş-Kaya ve Akçadağ şirketlerinin elde etmesi tezgahlanan devasa kar, bu işlerin Türk Telekom’a olan maliyetini iki katına çıkarıyor.
Bu da, ya internet faturalarına %100 zam demek, ya da Türk Telekom’un kasasından bu şirketlere doğrudan milyarlarca lira aktarılacak demek.
Bu kadar açık, bu kadar net!
Uyarıyorum!
Türk Telekom yönetim kurulunda yer alan ve idari sorumluluğu bulunan
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılarını, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısını, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarını, Karayolları Genel Müdürünü, TÜİK Başkanını ve BDDK Başkanını uyarıyorum!
Bu tezgahın ortağı değilseniz, bu devri durdurursunuz!
Zira bu peşkeşin peşini bırakmayacağız!"