CHP’li Yavuzyılmaz’dan iktidara sert tepki: ‘AKP’nin ikinci Türk Telekom vurgunu’
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Türk Telekom’a ait hizmetlerin devrine ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "AKP’nin ikinci Türk Telekom vurgunu! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ihbar ediyorum!" ifadelerini kullandı.
İKİ ŞİRKETİN İSMİNİ AÇIKLADI
Yavuzyılmaz, Türk Telekom’un İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya’da bulunan altı milyon üç yüz bin aboneye sunulan abone tesisi ile arıza ıslah işlerinin tamamının iki şirkete devredileceğini belirtti. Bu şirketleri "İş-Kaya İnşaat" ve "Akçadağ Grup" olarak açıkladı.
2 hakem öldü 1 hakem aklını yitirdi: CHP'li Yavuzyılmaz Irak-Türkiye petrol hattında ‘trajik' tesadüfleri açıkladı
ABONE BAŞINA MALİYET İKİ KATINA ÇIKACAK
CHP'li vekil, mevcut durumda Türk Telekom’un abone başına aylık maliyetinin yetmiş beş lira olduğunu, ancak söz konusu devir ile bu tutarın yüz altmış liraya çıkacağını iddia etti. Yavuzyılmaz, bu düzenlemenin Türk Telekom’a altı milyar dört yüz yirmi altı milyon liralık bir zarar oluşturacağını savundu.
CHP'li Yavuzyılmaz'dan AKP'ye Akkuyu tepkisi: Emekliye verilmeyen para Rusya'ya peşkeş çekildi
'BUNUN ADI SOYGUNDUR'
Deniz Yavuzyılmaz, yaptığı açıklamada, "Bunun adı soygundur!" ifadesini kullanarak sert tepki gösterdi. Türk Telekom yönetim kurulunu ve üst düzey yöneticileri uyararak, söz konusu devir işleminin derhal durdurulmasını talep etti. Türk Telekom’un hisselerinin çoğunluğunun Türkiye Varlık Fonu ve Hazine’ye ait olduğunu hatırlattı.
AKP’nin ikinci Türk Telekom vurgunu❗️— Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) January 26, 2026
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ihbar ediyorum❗️
Türk Telekom’un; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya’da 6 milyon 300 bin aboneye verdiği hizmetler, abone tesisi ve arıza ıslah işlerinin tümünün iki yandaş şirkete devredileceğini tespit…
AKP’NİN İKİNCİ TÜRK TELEKOM VURGUNU
Yavuzyılmaz açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“AKP’nin ikinci Türk Telekom vurgunu❗️
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ihbar ediyorum❗️
Türk Telekom’un; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya’da 6 milyon 300 bin aboneye verdiği hizmetler, abone tesisi ve arıza ıslah işlerinin tümünün iki yandaş şirkete devredileceğini tespit ettik.
Türk Telekom’un doğacak zararı:
6 Milyar 426 Milyon TL❗️
Bu iki şirketi buradan ilan ediyorum!
İş-Kaya İnşaat
Akçadağ Grup
Oysa ki, Türk Telekom zaten kârlı bir kuruluş ve kendi teknik çalışanlarıyla, kamusal hizmet veren bir iletişim şirketi.
Türk Telekom’un %60’ı Türkiye Varlık Fonuna, %25’i Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ait. %15’i de borsa da kamuya açık işlem görüyor.
Türk Telekom’un şu anda abone başına aylık maliyeti 75 TL. Ancak söz konusu devirle iki yandaş şirkete abone başına aylık 160 TL ödenecek.
Sonuç:
AKP’li üst düzey bürokratların yönetici olduğu Türk Telekom’da;
İş-Kaya ve Akçadağ şirketlerinin elde etmesi tezgahlanan devasa kâr, doğrudan Türk Telekom abonelerinin faturalarına zam olarak yansıtılacak.
Bu da ya internet faturalarına %100 zam demek, ya da Türk Telekom’un kasasından bu şirketlere doğrudan milyarlarca lira aktarılacak demek.
Bunun adı soygundur
Türk Telekom yönetim kurulunu, üst yöneticilerini ve idari sorumluluğu bulunanları uyarıyorum.
Bu devri derhal durdurun”