CHP’li Yavuzyılmaz’dan iktidara sert tepki: ‘AKP’nin ikinci Türk Telekom vurgunu’

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Türk Telekom’a ait hizmetlerin devrine ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "AKP’nin ikinci Türk Telekom vurgunu! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ihbar ediyorum!" ifadelerini kullandı.

İKİ ŞİRKETİN İSMİNİ AÇIKLADI

Yavuzyılmaz, Türk Telekom’un İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya’da bulunan altı milyon üç yüz bin aboneye sunulan abone tesisi ile arıza ıslah işlerinin tamamının iki şirkete devredileceğini belirtti. Bu şirketleri "İş-Kaya İnşaat" ve "Akçadağ Grup" olarak açıkladı.

ABONE BAŞINA MALİYET İKİ KATINA ÇIKACAK

CHP'li vekil, mevcut durumda Türk Telekom’un abone başına aylık maliyetinin yetmiş beş lira olduğunu, ancak söz konusu devir ile bu tutarın yüz altmış liraya çıkacağını iddia etti. Yavuzyılmaz, bu düzenlemenin Türk Telekom’a altı milyar dört yüz yirmi altı milyon liralık bir zarar oluşturacağını savundu.

'BUNUN ADI SOYGUNDUR'

Deniz Yavuzyılmaz, yaptığı açıklamada, "Bunun adı soygundur!" ifadesini kullanarak sert tepki gösterdi. Türk Telekom yönetim kurulunu ve üst düzey yöneticileri uyararak, söz konusu devir işleminin derhal durdurulmasını talep etti. Türk Telekom’un hisselerinin çoğunluğunun Türkiye Varlık Fonu ve Hazine’ye ait olduğunu hatırlattı.

AKP’NİN İKİNCİ TÜRK TELEKOM VURGUNU

Yavuzyılmaz açıklamasında şu ifadeleri kullandı: