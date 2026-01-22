CHP'li Yavuzyılmaz'dan AKP'ye Akkuyu tepkisi: Emekliye verilmeyen para Rusya'ya peşkeş çekildi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yavuzyılmaz, emeklilere yapılan “sefalet ücreti” zammını “bütçe yok” diyerek gerekçelendiren iktidara yüklendi. Akkuyu’da Rus şirkete 9,8 milyar dolar teşvik verildiğini belgeleyen Yavuzyılmaz durumu “emekliye verilmeyen paranın yabancı bir ülkeye peşkeş çekilmesi” olarak değerlendirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, TBMM’de en düşük emekli aylığının 20 bin TL olarak belirlenmesinin ardından Rus şirket tarafından yapılan Akkuyu Nükleer Santrali üzerinden AKP’ye yüklendi.

AKKUYU İÇİN RUS ŞİRKETE 9,8 MİLYAR

İktidarın emekli için “bütçede para yok” gerekçesini sunduğunu hatırlatan Yavuzyılmaz, paylaştığı belgelerde şirkete 9 milyar 819 milyon dolar yatırım teşviki verildiğini ortaya koydu.

‘EMEKLİYE KAYNAK YOK RUSYA’YA PARA ÇOK’

AKP yönetimi için “Emekliye kaynak yok, Rusya’ya para çok” eleştirisini yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı, sosyal medya platformu X (Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımda iktidara bu konu üzerinden yüklendi.

'EMEKLİYE VERİLMEYEN YABANCI ÜLKEYE PEŞKEŞ ÇEKİLİYOR'

Durumu “emekliye verilmeyen paranın yabancı bir ülkeye peşkeş çekilmesi” olarak değerlendiren Yavuzyılmaz paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Emekliye kaynak yok, Rusya’ya para çok!

AKP’nin, Rusya’ya, Akkuyu Nükleer Güç Santrali İşinde verdiği yatırım teşviki kapsamında;

Devasa bir vergi indirimi yaptığını tespit ettik.

Rusya’ya yapılan vergi indirimi tutarı:

9 Milyar 819 Milyon dolar❗️

Güncel kurla:

425 Milyar lira❗️

Bunun adı, emekliye verilmeyen paranın, yabancı bir ülkeye peşkeş çekilmesidir❗️

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı-Akkuyu Nükleer A.Ş. Teşvik Belgesi”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

